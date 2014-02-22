استاندار عضو هيئت امنا اركستر فیلارمونيك كردستان شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدي احمدي جمعه شب در جريان برگزاري كنسرت اركستر فیلارمونيك كردستان كه در سالن شماره دو پرديس سينمايي بهمن سنندج و با حضور استاندار كردستان و دو معاون وي برگزار شد، اظهار داشت: عبدالمحمد زاهدي استاندار كردستان كه فردي علاقمند به حوزه فرهنگ و هنر است به عنوان عضو هيئت امناء اركستر فیلارمونيك كردستان درآمده است كه بايد از اين اقدام به صورت ويژه قدرداني كرد.

وي ادامه داد: خوشبختانه استاندار جديد كردستان نگاهي ويژه به حوزه فرهنگ دارد و به همين دليل انتظار داريم كه اين حضور وي در برنامه هاي فرهنگي و هنري نويد روزهاي خوشي براي فرهنگ كردستان باشد چرا كه اين استان در تمامي عرصه هاي فرهنگي و هنري داراي استعدادهاي بسيار خوبي است كه بايد از اين استعدادها به بهترين شكل ممكن استفاده كرد.

رهبر اركستر فیلارمونيك كردستان گفت: خوشبختانه به دنبال همان نگاه فرهنگي استاندار كردستان امروز شاهد حضور دو معاون جديد استاندار يعني آقايان عليرضا آشناگر سرپرست معاونت سياسي و امنيتي و حسين فيروزي سرپرست معاونت توسعه مديريت و منابع انساني در اين كنسرت هستيم كه اين اقدام را نيز ارج نهاده و انتظار داريم كه همه مديران و مسئولان براي حمايت از برنامه هاي فرهنگي كردستان تلاش كنند.

وي در بخش ديگري از سخنان خود ضمن تقدير ويژه از رئيس حوزه هنري استان كردستان براي حمايت از ادامه فعاليت اركستر فیلارمونيك كردستان افزود: خوشبختانه جناب آقاي امين مرادي رئيس حوزه هنري استان كردستان نگاهي ويژه براي حمايت از اين اركست داشتند و به همين دليل علاوه بر حمايت هاي مالي مكان مورد نياز براي تمرين را نيز در اختيار ما قرار دادند.

احمدي با اشاره به لزوم حمايت از فعاليت مديراني همچون رئيس حوزه هنري استان كردستان ادامه داد: انتظار مي رود كه مسئولان استاني و كشوري فرصت حضور افرادي اين چنين را در عرصه هاي مديريتي كردستان فراهم كنند تا آنها نيز با حمايت هاي خود فرصت هاي بهتري را براي تقويت فعاليت هاي فرهنگي در اين استان فراهم كنند.

وي همچنين از مردم شهر سنندج و ديگر شهرستان هاي كردستان براي حضور در برنامه ها و فعاليت هاي فرهنگي تقدير كرد و گفت: انتظار مي رود كه همچنان با حضور مردم عزيز در اين چنين فعاليت هاي شاهد رونق فرهنگ و هنر در اين استان باشيم.

رهبر اركستر فیلارمونيك كردستان ضمن ارائه توضيحي در خصوص قطعاتي كه گروه اجرا مي كند، اظهار داشت: لازم مي دانم در ابتدا از هنرمند جوان و صدابردار توانمند كردستان مرحوم شهاب ميراني يادي بكنم كه بدون شك مرگ اين عزيز ضايعه اي تاسف بار براي اين استان بود.

وي سپس از تمامي حمايت هاي صورت گرفته از اركستر فیلارمونيك كردستان تقدير و ضمن معرفي اعضا بيان كرد: خوشبختانه حضور افراد با سن و سالهاي مختلف در اين گروه مويد اين نكته مهم است كه موسيقي و فعاليت در عرصه هاي فرهنگي و هنري در ميان تمامي مردم جريان دارد و به همين دليل امشب در اين اجرا سه نوازنده نوجوان حضور دارند و ما اين حركت را به فال نيك گرفته و انتظار داريم كه حضور در برنامه ها و فعاليت هاي فرهنگي همچنان از سوي مردم دنبال شود.

كنسرست موسيقي اركستر فیلارمونيك كردستان در سالن شماره دو پرديس سينمايي بهمن سنندج و با حضور اقشار مختلف مردم، استاندار كردستان و دو معاون وي برگزار شد و اين گروه قطعاتي را كه در جشنواره بين المللي موسيقي فجر در كرمانشاه اجرا كرده بود را براي حاضران اجرا كرد.