به گزارش خبرگزاری مهر، احمد سجادی عضو کمیسیون انرژی مجلس با اعلام این مطلب درباره بروز پدیده نشت گاز در سیستم‌ برخی از پکیچ‌ها وبالا رفتن گاز گرفتگی و مرگ خاموش در این حوزه گفت: تا به امروز در کمیسیون این موضوع مطرح نشده و اگر به طور قطع این مسئله ثابت شود، پیگیر آن خواهیم بود.

وی با اشاره به اینکه آمار دقیقی از مرگ و میر بر اثر استفاده از سیستم پکیچ ارایه نشده است، خاطر نشان کرد: قاعدتا جان مردم مهمتر از هر مسئله دیگری است و با پیگیری این موضوع به شرکت ملی گاز هشدار خواهیم داد تا نظارت بر سیستم‌های حرارتی منازل را بیشتر کرده تا دیگر اتفاقاتی از این دست رخ ندهد.

سجادی با تاکید براینکه سیستم‌های پکیچ، خطرات نشتی گاز دارند، اضافه کرد: استفاده از سیستم‌های جدید حرارتی مثل پکیچ و شوفاژ که در چند سال اخیر استفاده از آنها جایگزین سیستم‌های حرارتی سابق چون بخاری و فن کوئل شده اند، از نظر مصرف انرژی مقرون به صرفه هستند اما خطرات ناشی از آنها را هم نمی توان نادیده گرفت.

این نماینده مجلس تصریح کرد: در بسیاری از ساختمان‌های جدید که از پکیچ استفاده می کنند، این سیستم در بیرون از محوطه مسکونی تعبیه شده و خطرات آن کمتر شده است اما با این وجود سیستم‌های موتورخانه از همه سیستم‌های حرارتی مقرون به صرفه تر و بهتر هستند و ایمنی آنها کاملا ثابت شده و خطراتی نظیر نشتی گاز را ندارند.

وی با بیان اینکه باید در سیستم‌های حرارتی دقت و ایمنی بیشتری رعایت شود، افزود: خطر نشتی گاز بر اثر عدم استفاده نادرست از وسایل حرارتی اتفاق می افتد و پیش تر ، در استفاده از بخاری‌ها این مشکل زیاد پدید می آمد اما امروزه ممکن است در سیستم‌های حرارتی دیگری این اتفاق بیافتد.

سجادی تاکید کرد: در هز صورت رعایت استانداردها و مسایل ایمنی از مرگ‌های خاموش جلوگیری می کند و باید در این خصوص نظارت‌ها را بالا برد تا مشکل کمتر شود.