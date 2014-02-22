کمک به بازسازی امام زادگان تکریم دین و مذهب است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید نصیر حسینی عصر جمعه در حاشیه نصب ضریح امامزاده سید محمد کوهبرد شهرستان کهگیلویه با اشاره به اینکه امام زادگان پایگاه های معنوی و فرهنگی ما هستند، افزود: امام زادگان باید در این شهرستان به قطب فرهنگی تبدیل شوند.

وی با بیان اینکه امام زادگان پایگاه های هدایت مردم در تاریخ گذشته بوده اند، اظهار داشت: امروزه مردم از امام زادگان به عنوان مسجدی برای عبادت خداوند استفاده می کنند.

حسینی با تاکید بر اینکه احترام به امام زادگان احترام به دین خداست، خاطرنشان کرد: هر فردی که قدمی که برای تکریم امام زادگان بردارد باعث برکت در زندگی او می شود.

وی بیان کرد: زیارت امام زادگان زیارت پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) و حمایت از ارزش های الهی است.

همچنین رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان کهگیلویه نصب ضریح امام زاده سید محمد کوهبرد را از مهمترین اقدامات این اداره در سال جاری عنوان کرد و یادآور شد: ساخت این ضریح با اعتبار بالغ بر 70 میلیون ریال و در مدت یک سال ساخته شد و امروز با همراهی زائران و مسئولان نصب شد.

عبدالنبی صمدیان با بیان اینکه 77 امام زاده در این شهرستان وجود دارد، اضافه کرد: از این تعداد تاکنون 13 مورد بازسازی شده است و با توجه به کمبود اعتبارات بازسازی دیگر امام زادگان در حال حاضر مقدور نیست.

وی با اشاره به فرا رسیدن سال جدید، شعار این سازمان را آرامش بهاری نام برد و از مردم خواست سال نو را در کنار امام زادگان آغاز کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، بقعه متبرکه امام زاده سید محمد کوهبرد از توابع بخش مرکزی شهرستان کهگیلویه در میان تنگه ای بزرگ در فاصله 18 کیلومتری جنوب شرقی شهر دهدشت واقع شده است.