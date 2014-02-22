جاذبه های گردشگری بخش "چاروسا"مغفول مانده است/ هفتمین آبشار مرتفع کشور نیازمند ساماندهی

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم جعفری عصر جمعه در جمع مدیران بخش چاروسا با بیان اینکه میراث فرهنگی و گردشگری باید توجه بیشتری به ظرفیت های گردشگری این بخش داشته باشد، افزود: استفاده از این ظرفیت ها می تواند در رفع بسیاری از مشکلات این بخش موثر باشد.

وی دو معضل اصلی بخش های چاروسا و دیشموک را محروم بودن از نعمت گاز و عدم وجود راه های ارتباطی مناسب نام برد و اظهار داشت: از 17 شهر کهگیلویه و بویراحمد تنها این دو شهر از نعمت گاز محروم هستند.

جعفری همچنین به مشکل مخابرات و سیستم اطلاعات تلفن های همراه و مساله قطع مکرر برق خصوصا در تابستان و عدم وجود فضای سبز مناسب در این بخش اشاره داشت و خاطرنشان کرد: این مشکلات باید با جدیت پیگیری شوند.

وی همچنین بیان کرد: راه های روستایی که زیر یک کیلومتر هستند باید به صورت فوری تکمیل شوند.

فرماندار شهرستان کهگیلویه همچنین به پروژه های آبرسانی روستایی در بخش های دیشموک و چاروسا اشاره داشت و اضافه کرد: انتظار داریم در بودجه سال 93 این پروژه ها مورد توجه قرار گیرند.

همچنین بخشدار چاروسا با بیان اینکه بخش چاروسا وسعت منطقه ای زیادی دارد، گفت: مشکلات بسیاری در این بخش وسیع وجود دارد که مردم را دچار نگرانی کرده است.

سید رضا غلامی مقدم وضع نامناسب جاده های روستایی و فرسوده بودن لوله های آب روستایی را از مهمترین مشکلات این بخش عنوان کرد و افزود: 90 روستای این بخش در زمستان در بحث رفت و آمد و لوله های آبی دچار مشکل هستند.

وی با اشاره به نیمه کار ماندن سیستم جدید آب و فاضلاب شهری در چاروسا، اظهار داشت: انتظار داریم اداره آب و فاضلاب این مشکل را با جدیت بیشتری پیگیری کند.

بخشدار چاروسا مطلوب نبودن فضای شهری و عدم وجود بانک ملی در چاروسا را از دیگر مشکلات این شهر نام برد.

غلامی مقدم با بیان اینکه بخش چاروسا امام زادگان واجب التعظیم بسیاری دارد، گفت: امکانات این امام زادگان در شان آنها نیست.

هفتمین آبشار مرتفع کشور نیازمند ساماندهی

وی همچنین با اشاره به اینکه آبشار کمر دوغ هفتمین آبشار کشور از نظر ارتفاع است، بیان داشت: این آبشار در حال حاضر وضعیت نابسامانی دارد و نیازمند توجه مسئولان است.

همچنین رئیس شورای شهر قلعه رئیسی با بیان اینکه منطقه چاروسا جمعیتی بالغ بر 22 هزار نفر و 150 روستا و دهستان دارد، گفت: این منطقه دارای تمام فاکتورهای لازم برای شهرستان شدن است.

علی الهامی، داشتن ادارات و نهادهای متمرکز در شهر، وجود راه های ارتباطی به مرکز استان و استان های همجوار، دارا بودن مکان های گردشگری بسیار و وجود بناهای تاریخی و اماکن متبرکه در منطقه چاروسا را از دیگر شاخص هایی نام برد که این منطقه را مستعد شهرستان شدن کرده است.

وی معضل نبود گاز و خطرات ناشی از بخاری های نفتی را از مهمترین معضلات این بخش عنوان کرد و ادامه داد: بسیاری از مردم در این بخش به دلیل استفاده از بخاری های نفتی دچار مشکلات ریوی شده اند.

الهامی همچنین با اشاره به اینکه آب شرب شهر قلعه رئیسی دارای رسوبات زیادی است، یادآور شد: به دلیل اینکه مردم توان مالی برای خرید دستگاه های تصفیه آب را ندارند بسیاری از آنها در اثر استفاده از این آب دچار بیماری های کلیوی شده اند.

رئیس شورای شهر قلعه رئیسی همچنین به ساختمان فرسوده شهر داری قلعه رئیسی اشاره داشت و تصریح کرد: این ساختمان در شان مردم این شهر نیست.