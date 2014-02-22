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۳ اسفند ۱۳۹۲، ۸:۳۶

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل : عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از رسانه های خارجی به شرح زیر است.

- روسای جمهوری آمریکا و روسیه بر لزوم برقراری ثبات و امنیت در اوکراین تاکید کردند.

- نیروهای حافظ صلح سازمان ملل از کشف 50 جسد در خیابانهای شهر مالاکال در سودان جنوبی خبر دادند.

- رویترز گزارش داد آلمان به عنوان نماینده رژیم صهیونیستی در کشورهایی که فاقد سفارت این رژیم هستند، انتخاب شد.

- پارلمان اوکراین به اخراج وزیر کشور رای مثبت داد.

- جنبش اخوان المسلمین از غرب به خاطر داشتن رویکرد دوگانه در قبال بحرانهای بین المللی انتقاد کرد.

- رویترز از افزایش صادرات نفت ایران به هند و چین خبر داد.

- هند بر لزوم افزایش تدابیر امنیتی سفارتش در ایتالیا تاکید کرد.

- چین در اعتراض به دیدار رئیس جمهوری آمریکا با رهبر جدایی طلبان تبت، سفیر آمریکا در پکن را احضار کرد.

- دادستان کل ونزوئلا از کشته شدن 8 نفر و زخمی شدن 137 فرد دیگر در جریان تظاهرات ضد دولتی در این کشور خبر داد. رئیس جمهوری آرژانتین حمایت خود را از مادورو اعلام کرد.

- بر اساس نظرسنجی گالوپ، اکثر آمریکایی ها نگرش مثبتی را درباره هیلاری کلینتون وزیر خارجه سابق آمریکا دارند که در پی شرکت در انتخابات ریاست جمهوری 2016 است.

- صدها نفر از مردم اردن در اعتراض به تصمیم دولت برای ساخت دو رآکتور هسته ای تظاهرات کردند.

کد مطلب 2241013

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