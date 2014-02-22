عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- روسای جمهوری آمریکا و روسیه بر لزوم برقراری ثبات و امنیت در اوکراین تاکید کردند.



- نیروهای حافظ صلح سازمان ملل از کشف 50 جسد در خیابانهای شهر مالاکال در سودان جنوبی خبر دادند.



- رویترز گزارش داد آلمان به عنوان نماینده رژیم صهیونیستی در کشورهایی که فاقد سفارت این رژیم هستند، انتخاب شد.



- پارلمان اوکراین به اخراج وزیر کشور رای مثبت داد.



- جنبش اخوان المسلمین از غرب به خاطر داشتن رویکرد دوگانه در قبال بحرانهای بین المللی انتقاد کرد.



- رویترز از افزایش صادرات نفت ایران به هند و چین خبر داد.



- هند بر لزوم افزایش تدابیر امنیتی سفارتش در ایتالیا تاکید کرد.



- چین در اعتراض به دیدار رئیس جمهوری آمریکا با رهبر جدایی طلبان تبت، سفیر آمریکا در پکن را احضار کرد.



- دادستان کل ونزوئلا از کشته شدن 8 نفر و زخمی شدن 137 فرد دیگر در جریان تظاهرات ضد دولتی در این کشور خبر داد. رئیس جمهوری آرژانتین حمایت خود را از مادورو اعلام کرد.



- بر اساس نظرسنجی گالوپ، اکثر آمریکایی ها نگرش مثبتی را درباره هیلاری کلینتون وزیر خارجه سابق آمریکا دارند که در پی شرکت در انتخابات ریاست جمهوری 2016 است.



- صدها نفر از مردم اردن در اعتراض به تصمیم دولت برای ساخت دو رآکتور هسته ای تظاهرات کردند.