- روسای جمهوری آمریکا و روسیه بر لزوم برقراری ثبات و امنیت در اوکراین تاکید کردند.
- نیروهای حافظ صلح سازمان ملل از کشف 50 جسد در خیابانهای شهر مالاکال در سودان جنوبی خبر دادند.
- رویترز گزارش داد آلمان به عنوان نماینده رژیم صهیونیستی در کشورهایی که فاقد سفارت این رژیم هستند، انتخاب شد.
- پارلمان اوکراین به اخراج وزیر کشور رای مثبت داد.
- جنبش اخوان المسلمین از غرب به خاطر داشتن رویکرد دوگانه در قبال بحرانهای بین المللی انتقاد کرد.
- رویترز از افزایش صادرات نفت ایران به هند و چین خبر داد.
- هند بر لزوم افزایش تدابیر امنیتی سفارتش در ایتالیا تاکید کرد.
- چین در اعتراض به دیدار رئیس جمهوری آمریکا با رهبر جدایی طلبان تبت، سفیر آمریکا در پکن را احضار کرد.
- دادستان کل ونزوئلا از کشته شدن 8 نفر و زخمی شدن 137 فرد دیگر در جریان تظاهرات ضد دولتی در این کشور خبر داد. رئیس جمهوری آرژانتین حمایت خود را از مادورو اعلام کرد.
- بر اساس نظرسنجی گالوپ، اکثر آمریکایی ها نگرش مثبتی را درباره هیلاری کلینتون وزیر خارجه سابق آمریکا دارند که در پی شرکت در انتخابات ریاست جمهوری 2016 است.
- صدها نفر از مردم اردن در اعتراض به تصمیم دولت برای ساخت دو رآکتور هسته ای تظاهرات کردند.
خبرگزاری مهر-گروه بین الملل : عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از رسانه های خارجی به شرح زیر است.
- روسای جمهوری آمریکا و روسیه بر لزوم برقراری ثبات و امنیت در اوکراین تاکید کردند.
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