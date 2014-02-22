به گزارش خبرنگار مهر، بر خلاف تصور برخی افراد که تهران را استانی بهره مند می دانند، شهرستان‌های تهران با مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم می کنند، افزایش بی رویه جمعیت و مهاجرپذیری، عدم تناسب زیرساختهای موجود با جمعیت رو به رشد، نادیده گرفتن سرانه ها در شهرکهای تازه تاسیس و... همگی دست به دست هم داده اند تا این شهرستانها را تنها به خوابگاهی برای شهر تهران تبدیل کنند که ساکنان نباید انتظار ابتدایی ترین خدمات و امکانات شهرنشینی را داشته باشند.

نمونه بارز این مساله دهستان اخترآباد است که به عنوان بزرگترین دهستان استان تهران همچنان چشم انتظار امکانات و خدمات اولیه است، این دهستان با 44 روستا از محروم ترین مناطق کشور محسوب می شود و برغم اینکه کمتر از 50 کیلومتر با پایتخت فاصله دارد، ساکنان آن از نعمت گاز محروم بوده و خدمات مخابراتی نیز در این روستاها وجود ندارد که این مساله علاوه بر نارضایتی شدید ساکنان، موجب گلایه مندی مسئولان محلی نیز شده است.

زیرساختهای ملارد با ارتقای ساختاری آن متناسب نیست

نماینده ولی فقیه در شهرستان ملارد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ملارد تنها در نام شهرستان شده و با توجه به جمعیت موجود و نرخ ر وبه رشد جمعیت، در زیرساختها از حداقل امکانات نیز برخوردار نیست به نحوی که می‌توان گفت دهستان اخترآباد در برخی حوزه ها از محروم ترین مناطق کشور نیز محروم تر است.

حجت الاسلام حسین حسینی نوری به فقدان حتی یک تخت بیمارستانی در این شهرستان اشاره و بیان کرد: کمبودهای این چنینی در شان شهرستانهای استان تهران نیست. این شهرستانها به خوابگاهی برای شهر تهران تبدیل شده که با جای دادن جمعیتی بسیار زیاد و مهاجرت‌های بی رویه، وارث مشکلات شهر تهران است.

این مسئول خطاب به مسئولان استانی گفت: انتظار ما این است که مسئولان در ارتقای شاخصهای رفاهی و زیرساختی این شهرستانها هرچه بیشتر تلاش کنند، شهرک‌ های بسیاری در این مناطق ساخته می شوند در حالی که سرانه ها فراموش شده اند به عنوان مثال 15 هزار واحد مسکن مهر در صفادشت احداث شد اما حتی یک متر فضای آموزشی، رفاهی، ورزشی و ... در این سایت تعریف نشده است.

بسترهای لازم برای جهش به سمت توسعه در ملارد وجود ندارد

نماینده مردم شهریار، قدس و ملارد در مجلس شورای اسلامی نیز به مهر گفت: برغم تصور برخی افراد که تهران را استانی بهره مند می دانند، شهرستان‌ های تهران با چهار میلیون جمعیت از اعتبارات بسیار ناچیزی برخوردار است و زمانی که وارد برخی از این شهرستانها می شویم، گویا هزاران کیلومتر از پایتخت دور شده‌ایم، نمونه بارز این مساله دهستان اخترآباد است که به عنوان بزرگترین دهستان استان تهران همچنان چشم انتظار امکانات و خدمات اولیه است.

حسین گروسی با اشاره به کمبودهای شهرستان ملارد ادامه داد: شهرستان ملارد با جمعیتی 400 هزار نفری حتی یک تخت بیمارستانی نیز ندارد که این مساله ناشی از عدم توزیع متوازن بودجه ها است چراکه بر اساس استانداردها باید به ازای هر هزار نفر یک تخت بیمارستانی وجود داشته باشد اما در حال حاضر این عدد در کشور ما یک تخت به ازای هر 650 نفر است و این یعنی که ما در این مساله از نرم جهانی جلوتر هستیم اما توزیع ناعادلانه بوده است.

این مسئول گفت: 90 درصد ادارات ملارد مستاجر بوده و 11 اداره نیز هنوز مستقر نشده‌اند لذا رسیدگی به مسائل و مشکلات این شهرستان توجه ویژه ای می طلبد چراکه هنوز بسترهای لازم برای جهش به سمت توسعه در ملارد وجود ندارد.

وی در زمینه کمبودهای موجود در دهستان اخترآباد متذکر شد: دهستان اخترآباد ملارد از محروم ترین روستاهای کشور است و برغم اینکه کمتر از 50 کیلومتر با پایتخت فاصله دارد، ساکنان این دهستان از نعمت گاز محروم بوده و خدمات مخابراتی نیز در این روستا وجود ندارد.

اختلاف مسئولان در آمار روستاهای فاقد گاز

همچنین رئیس شورای شهرستان ملارد اعلام کرد: از میان 60 روستای موجود در شهرستان، 50 روستا فاقد گاز هستند که این مساله موجب اخلال در پراکندگی جمعیتی شهرستان و تمرکز بخش اعظم جمعیت در شهرهای ملارد و صفادشت شده است.

محرمعلی خلج افزود: از 940 کیلومتر وسعت شهرستان، جمعیت تنها در چند کیلومتر مستقر شده اند و مابقی مناطق خالی از سکنه است، نگاه تحلیلی و کارشناسانه به مساله، ما را از عواقب و آثار زیانبار این پدیده آگاه می کند لذا باید با تامین امکانات و توزیع جمعیت در مناطق خالی، از انفجار جمعیتی در یک یا دو منطقه خاص جلوگیری بعمل آورد.

اما رئیس اداره گاز ملارد تعداد روستاهای فاقد گاز را 43 روستا عنوان کرد و گفت: 98 درصد شهرستان ملارد اعم از شهر ملارد، صفادشت، شهرکهای صنعتی و... از نعمت گاز برخوردارند و تنها منطقه فاقد گاز شهرستان دهستان اخترآباد با 43 روستا است که کمتر از 2 درصد شهرستان را شامل می شود.

آغاز عملیات اجرایی گازرسانی در سال 93

در بخش دیگر؛ رئیس خدمات فنی و مهندسی شرکت گاز استان تهران از آغاز عملیات گازرسانی به دهستان اختراباد خبر داد و افزود: طرح گازرسانی به دهستان اخترآباد از سال 91 آغاز شده است اما باید در ابتدا زیرساختهای گازرسانی به این مناطق فراهم می شد به همین دلیل عملیات اجرایی از دو مسیر اشتهارد و صفادشت تعریف شد.

این مسئول ادامه داد: در این زمینه ایستگاه ششمی در تخت رستم در نظر گرفته شد که میزان برداشت گاز آن از خط سراسری 600 هزار مترمکعب در ساعت است و از این مسیر انشعابی برای دهستان اخترآباد تدارک دیده شد، از طرف اشتهارد نیز یک انشعاب در نظر گرفته شد که عملیات اجرایی آن در سال 92 رو به اتمام است.

پایان انتظار روستائیان، شاید تا دو سال دیگر

وی بیان کرد: طراحی محدوده اخترآباد از شش ماه دوم سالجاری آغاز شد و با نقشه برداری از مسیر 50 کیلومتری و برآورد مصرف این روستاها، مقرر شد در سال 93 کار انتقال گاز از خطوط در نظر گرفته شده شامل مسیر بیدگنه تا محدوده چهارباغ و مسیر اشتهارد تا امیرآباد آغاز شود.

رئیس خدمات فنی و مهندسی شرکت گاز استان تهران ابراز امیدواری کرد: با همکاری اداره راه و شهرسازی و فرمانداری طی دو سال آینده این مسیر گازرسانی شود.

گزارش از مهدیه رضایی