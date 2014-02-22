ایوان با جاذبه های بی مانند در انتظار گردشگران/ از طاق شیرین و فرهاد تا خوران

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان ایوان با داشتن بیش از 70 هزار نفر جمعیت از جمله شهرستانهای بزرگ در حال توسعه استان ایلام است که طی سالهای گذشته پیشرفتهای زیادی در عرصه های مختلف داشته است.

گردشگری یکی از مهمترین ظرفیتهای شهرستان ایوان است چراکه در این شهرستان آثار بی شمار تاریخی و طبیعی وجود دارد و سالانه و به خصوص در ایام نوروز پذیرای هزاران مسافر و گردشگر است.

یکی از نکات جالب توجه در شهرستان ایوان این است که انوشیروان در گذر این شهرستان وقتی با طبیعت و بکری آن مواجه می شود اسم منطقه را به "ایوان" نامگذاری می کند.

این شهرستان از قدیم تا کنون مورد توجه گردشگران و طبیعت دوستان بوده چراکه خوش آب و هوا بودن در کنار آثار تاریخی باعث شده این شهرستان قطب گردشگری و تاریخی استان باشد.

آثار طبیعی

منطقه زیبای خوران از جمله مهمترین مناطق طبیعی و گردشگری شهرستان ایوان به شمار می رود که به دلیل آب و باغات فراوان هر ساله مورد توجه گردشگران قرار می گیرد.

غارهای طلسم و انفجاری دو اثر طبیعی بسیار زیبای شهرستان هستند که مورد استقبال قرار می گیرند هرچند برای رسیدن به این دو غار عبور و مرور مشکل است اما دیدن آنها خالی از لطف نیست.

چشمه ها و کوه ها، رودخانه کنگیر، چشمه سفید، دره دنوک و...از دیگر آثار طبیعی شهرستان ایوان هستند که هر کدام دارای جذابیتهای خاصی است.

آثار تاریخی

علاوه بر آثار طبیعی شهرستان ایوان، این منطقه دارای آثار مهم تاریخی از جمله طاق شیرین و فرهاد و آتشکده سیاهگل است.

طاق شیرین و فرهاد که در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده در منطقه کوشک در مسیر ایوان به سومار قرار گرفته است.

این اثر مهم تاریخی از سنگهای بسیار تشیکل شده و چیدن و شکل گرفتن سنگها موجب یک طاق شده که از ظرافت و نکات بسبار ریزی برخوردار است.

این اثر تاریخی که به دوره ساسانی متعلق است دارای معماری خاص است و سنگهای این بنا در طول زمان به دلیل ضخامت هنوز از بین نرفته اند.

نوع معماری بنا، نوع مصالح به‌کاررفته در بنا، شمار اندک این بناها در کشور، قرار گرفتن بر سر یکی از راه‌های فرعی و میانبر از عراق به کرمانشاه و از همه مهمتر تفاوت در شیوه ساخت این اثر با بناهای مشابه و هم عصر و ناشناخته بودن اثر، از خصوصیات این بنا به شمار می‌آیند.

آتشکده سیاهگل از دیگر آثار مهم تاریخی شهرستان است که در فاصله 25 کیلومتر شهر ایوان در ساحل جنوبی رودخانه کنگیر قرار دارد و دارای چهار دالان در اطراف است که برای طواف زردتشتیان به دور آتش مقدس در هنگام اجرای مراسمات مورد استفاده قرار گرفته است.

جاذبه های گردشگری ایوان نیازمند معرفی و سرمایه گذاری هستند

یک کارشناس مسائل گردشگری به خبرنگار مهر گفت: شهرستان ایوان دارای جاذبه های گردشگری بی نظیری در بخش تاریخی و طبیعی است.

علی مرادی بیان داشت: ظرفیتها و پتانسیلهای گردشگری شهرستان نیازمند یک سرمایه گذاری کلان هستند تا در طسح ملی بیشتر معرفی شوند.

این کارشناس اظهار داشت: مناطق طبیعی و بکر شهرستان مثل خوران نیامند ایجاد امکانات هستند تا استقبال از این مناق بکر بیشتر شود.

وی عنوان کرد: توسعه باغات یکی از مهمترین ظرفیتهای شهرستان ایوان است که هم می تواند باعث توسعه گردشگری شود و هم باعث درآمد برای مردم شود.

مرادی اظهار داشت: طاق شیرین و فرهاد از آثار مهم تاریخی ایلام است که کاربرد بنا با توجه به موقعیت محل و درمسیر بودن آن احتمالاً اقامتگاه بین راهی موقت مانند چاپارخانه که شاید اخذ نوعی عوارض قانونی و غیره نیز قلمداد می شود.

این کارشناس اظهار داشت: مراکز زیارتی این شهرستان مقبره امام زاده سید عبدالله و مقبره حاجی حاضر است و در حال حاضر این شهر پس از شهر ایلام مرکز استان ایلام دومین شهر بزرگ استان است که باید در بخش گردشگری مورد توجه ویژه قرار گیرد.

وی بیان داشت: آتشکده‌ سیاهگل یا سه پا، تنها آتشکده‌ استان ایلام است که هنوز هم سالم است، این اثر تاریخی در روستای سیاهگل از توابع شهرستان ایوان و در حاشیه‌ی رودخانه‌ی کنگیر ساخته شده است.

شهرستان ایوان با داشن آثار مهمی مثل طاق سنگی شیرین و فرهاد، آتشکده‌ سیاهگل، چشمه سفید، دره دانوک و...از جمله مهمترین مراکز گردشگری استان ایلام به شمار می رود.

حضور گردشگران و مسافران در ایام نوروز به این شهرستان باعث رونق گردشگری و معرفی بیشتر این شهرستان می شود.

منطقه ایوان به جهت شرایط بهینه زیست محیطی، کوهستانی بودن منطقه و مراتع بسیار و سهولت در دسترسی به دشت و کوهستان و وجود رودخانه‌های بسیار در جای جای آن به خصوص رودخانه عظیم و پر آب کنگیر جاری در دشت ایوان در طول دوران تاریخی استقرارهای موقت و دائم بسیاری را در خود جای داده است.