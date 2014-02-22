به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام و المسلمين احمد شرفخانی معاون فرهنگی و اجتماعي سازمان اوقاف و امور خیریه در برنامه گفت‌وگوی قرآنی که جمعه 2 اسفندماه بر روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما قرار گرفت، به تشریح برنامه‌های سازمان اوقاف و امورخیریه در راستای تحقق مطالبه مقام معظم رهبری مبنی بر تربیت 10 میلیون حافظ قرآن پرداخت و در رابطه با طرح ملی تربیت حافظان قرآن به عنوان مانور بزرگ قرآنی اظهار داشت: اول ماه مبارک رمضان سال 1390 بود که مقام معظم رهبری در جمع جامعه قرآنی استراتژی حرکت قرآنی کشور را بیان کردند و فرمودند که باید در کشور 10 میلیون حافظ قرآن تربیت شود تا از این طریق کشوری قرآنی داشته باشیم، چرا که در جامعه‌ای که به سمت قرآن حرکت می‌کند به طور حتم مردم می‌توانند مفاهیم و معانی قرآنی را در زندگی جاری کنند.



وی با بیان اینکه سازمان اوقاف و امورخیریه پس از مطالبه رهبری اقدام به تحقیق و پژوهش و همچنین جمع‌آوری فرمایشات رهبر معظم انقلاب در زمینه حفظ قرآن کرد، ادامه داد: در این پژوهش متوجه شدیم که مقام معظم رهبری در سال 1371 در بیانات ارزشمندشان به بحث حفظ قرآن تأکید داشتند. ایشان در آن زمان اشاره کرده بودند که سازمان اوقاف و امورخیریه و سایر نهادها برای تربیت حافظ قرآن برنامه‌ریزی کند، اما متأسفانه سازمان‌ها فعالیت جدی را در این عرصه آغاز نکرده بودند.



حجت‌الاسلام شرفخانی با اشاره به اینکه سازمان اوقاف و امورخیریه در طراحی برنامه‌ 4 ساله نسبت به وضعیت استان‌ها و شهرستان‌ها در خصوص امور قرآنی برنامه‌ریزی دقیق کرد، گفت: در برنامه‌ریزی 4 ساله تربیت یک میلیون حافظ قرآن در دستورکار قرار گرفت و پس از آن جلسات کارشناسی با اساتید قرآنی برگزار شد تا استانداردهای عرصه حفظ به صورت مفهوم‌محور مشخص شود.



وی خاطرنشان کرد: پس از بررسی و آسیب‌شناسی حفظ قرآن، زیرساخت‌ها را آماده کردیم به طوری که در سال 1391 این کار در کل کشور به همت جامعه قرآنی که با سازمان اوقاف و امور خیریه همکاری داشته‌اند شکل گرفت.



معاون فرهنگی سازمان اوقاف و امورخیریه با بیان اینکه در نخستین سال فعالیت در عرصه حفظ قرآن، 280 هزار نفر در کل کشور جذب شدند ادامه داد: با حرکتی که در کل کشور شروع شد، متوجه اشکالات تربیت حافظان قرآن شدیم که یکی از این معضلات، کمبود مربی حفظ قرآن بود، به همین جهت برای رفع این مشکل اقدام به راه‌اندازی مرکز تخصصی تربیت مربی حفظ قرآن در قم کردیم که تاکنون در این مرکز 65 دوره برگزار شده است.



حجت‌الاسلام شرفخانی با اشاره به اهمیت اصلاح زیرساخت‌ها، تصریح کرد: اگر ما طبق زیرساخت‌های اشتباه گذشته اقدام به تربیت حافظان قرآن می‌کردیم، در هر سال تنها 10 هزار نفر حافظ قرآن داشتیم، به همین جهت رویکرد و زیرساخت‌ها را اصلاح کردیم، به طوری که تربیت حفظ قرآن را نهضتی عمومی دانستیم که نیازمند همکاری تمامی فعالان قرآنی است.



وی با بیان اینکه سازمان اوقاف و امورخیریه برای تحقق فرمایش مقام معظم رهبری، روش نهضت سوادآموزی را پیش گرفت، اظهار داشت: سال گذشته، 100 هزار نفر از 280 هزار نفری که در آزمون طرح ملی حفظ ثبت‌نام کرده بودند، در اردیبهشت‌ماه سال 1392 به رقابت پرداختند که این آزمون را می‌توان بزرگ‌ترین مانور فرهنگ قرآنی کشور دانست.



حجت‌الاسلام شرفخانی در پاسخ به سؤال مجری در رابطه با فاصله ما با تربیت 5 میلیون حافظ قرآن که رئیس سازمان اوقاف و امورخیریه تعهد کرده بود، گفت: اکنون ما نسبت به برنامه‌ریزی صورت‌گرفته جلوتر هستیم، چرا که در دو سال، 540 هزار نفر در طرح ملی حفظ قرآن ثبت‌نام کرده‌اند.



وی با اشاره راه‌اندازی مرکز مجازی آموزش حفظ قرآن خاطرنشان کرد: پس از پیگیری‌ها متوجه شدیم که برخی افراد به دلایل مختلف نمی‌توانند در کلاس‌ها شرکت کنند، به همین منظور مرکز مجازی آموزش حفظ قرآن را راه‌اندازی کردیم که اکنون 12 هزار نفر عضو این مرکز هستند و طبق گزارش‌ها، از سال گذشته تاکنون افرادی از طریق آموزش‌های مجازی، حافظ 15 جزء قرآن شده‌اند.



حجت‌الاسلام شرفخانی با بیان اینکه طرح ملی حفظ قرآن در دو مرحله برگزار می‌شود، گفت:‌ از 23 بهمن‌ماه سال جاری آزمون شفاهی طرح حفظ قرآن آغاز شد که این آزمون تا 8 اسفندماه ادامه دارد و افرادی که حدنصاب نمره را کسب کنند می‌توانند در مرحله کتبی و نهایی آزمون طرح ملی حفظ شرکت کنند.



معاون فرهنگی سازمان اوقاف و امورخیریه با اشاره به برگزاری مرحله نهایی طرح ملی حفظ در 9 اسفندماه افزود: این آزمون به صورت هماهنگ در 2400 پایگاه استانی و شهرستانی برگزار می‌شود.



وی اظهار داشت: آزمون طرح ملی حفظ، امسال در 10 رشته برگزار شد که سؤالات مرحله نهایی نیز توسط استاد شهریار پرهیزگار و حجت‌الاسلام شهیدی‌پور طراحی شده است.



حجت‌الاسلام شرفخانی از برگزاری آزمون حفظ موضوعی قرآن خبر داد و گفت: سازمان اوقاف و امورخیریه از 300 موضوع قرآنی که در زندگی سیاسی و اجتماعی از اهمیت بسیاری برخوردار است را به چاپ رساند که هر کس آیات این کتاب را حفظ کند، حدود سه جزء از قرآن را حفظ کرده است.



وی با بیان اینکه طبق آمار 240 هزار نفر در آزمون حفظ موضوعی قرآن شرکت خواهند کرد، خاطرنشان کرد: آزمون حفظ موضوعی قرآن، بزرگ‌ترین رویداد قرآنی کشور در زمینه حفظ است، چرا که تاکنون چنین آزمونی با این تعداد شرکت‌کننده برگزار نشده است.



معاون فرهنگی سازمان اوقاف و امورخیریه با اشاره به طرح نوروزی این سازمان گفت: یکی از حرکت‌هایی که در سازمان اوقاف و امورخیریه شکل گرفت، قطب فرهنگی شدن بقاع متبرکه بود، چرا که یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های نوروز این اماکن مذهبی هستند که مردم در لحظه تحویل سال و همچنین ایام تعطیل به زیارت اماکن مذهبی می‌روند، به همین جهت برای استفاده از این ظرفیت، طرح نوروزی «آرامش بهاری» را در نظر گرفته‌ایم که سال گذشته با استقبال بی‌نظیر مردم مواجه شد به طوری که نزدیک به 69 میلیون نفر بار زائر در ایام نوروز در امامزادگان حضور پیدا کردند