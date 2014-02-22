بررسی نقش فن بازارها در توسعه بازار در پارک پردیس

به گزارش خبرنگار مهر، از سوی شبکه فن بازار پارک علم و فناوری پردیس همایش ملی نقش و کارکردهای فن بازار در ایجاد و توسعه بازار فناوری کشور برگزار خواهد شد.
این همایش در روز 12 اسفندماه در مرکز همایش های بین المللی رازی برگزار میشود.
در این همایش در خصوص موضوعاتی چون تبیین مولفههای نظام ملی نوآوری در ایجاد بازار، نقش نهادهای مالی در حمایت از توسعه بازار شرکتهای دانش بنیان، بررسی راهکارهای تامین فناوری های مورد نیاز بخش صنعت و نقش دولت در بازار سازی و تضمین خرید محصولات فناورانه تولید داخل بحث و بررسی خواهد شد.
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