رقابت مردان کبدی کار قم برای صعود به لیگ برتر کشور

محمدعلی رجایی در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: پیکارهای قهرمانی لیگ دسته اول کبدی کشور با شرکت تیم های مدعی صعود به لیگ برتر در حالی برگزار می شود که تیم قم نیز در این رقابت ها شانس بالایی برای موفقیت دارد.

وی از اعزام مردان کبدی کار قم به پیکارهای قهرمانی لیگ دسته اول بانوان کشور خبر داد و افزود: در سال های اخیر تلاش کرده ایم که که کبدی قم یکی از استان های موفق کشور باشد و همچنان نیز تلاش می کنیم خود را در بین استان های مطرح کبدی کشور حفظ کنیم.

دبیر هیئت کبدی استان قم اضافه کرد: تلاش ما حضور موفق بانوان و مردان کبدی کار قم در مسابقات لیگ و قهرمانی کشور بوده و انشاءالله تیمی که به نمایندگی از قم در لیگ دسته اول کبدی مردان کشور حضور یافته با دست پر از مسابقات بازخواهد گشت.

وی ادامه داد: خوشبختانه درخشش جوانان توانمند کبدی قم در پیکارهای قهرمانی و لیگ کشور و اردوی تیم های ملی سبب شده است که کبدی با وجود سابقه و قدمت کم در مقایسه با دیگر ورزش ها، به عنوان یکی از رشته های موفق قم قلمداد شود.

دبیر هیئت کبدی استان قم افزود: مردان کبدی کار قم در سال های اخیر هم در رقابت های کبدی قهرمانی کشور و هم در لیگ موفق بوده اند اما اگر امکانات ما بیشتر باشد حتی می توانتیم در صدر استان هایی باشیم که مدعی قهرمانی هستند.

وی یاد آور شد: حالا نوبت کبدی کاران قمی برای حضور آماده در مسابقات لیگ دسته اول کبدی مردان باشگاه های کشور رسیده است که با تلاش و کوشش فراوان و تحمل سختی ها در تمرینات آماده سازی زیر نظر کادر فنی و اعضای کادر فنی، در رقابت با حریفان خود موفق ظاهر شوند.

رجایی با اشاره به مشخص شدن زمان و مکان برگزاری پیکارهای کبدی قهرمانی لیگ دسته اول کشور، اضافه کرد: بر اساس برنامه ریزی فدراسیون کبدی کشورمان این رقابت ها تا پنجم اسفند ماه به میزبانی هیئت کبدی استان اصفهان و در شهرستان دولت آباد برگزار خواهد شد.

وی در پایان با بیان اینکه 10 تیم با رقابت در لیگ دسته اول کبدی کشور برای صعود به لیگ برتر تلاش می کنند، خاطرنشان کرد: تمامی نفراتی که برای اعزام به پیکارهای کبدی قهرمانی لیگ دسته اول کشور انتخاب شده اند و در ترکیب تیم اعزامی مردان هیئت قم به مصاف حریفان می روند، آمادگی بالایی دارند و امیدوار به صعود به لیگ برتر هستیم.