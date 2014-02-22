لبنیات مانیزان کرمانشاه مقابل شهرداری تبریز پیروز شد

به گزارش خبرنگار مهر، بسکتبال مانیزان کرمانشاه شامگاه گذشته به مصاف شهرداری تبریز رفت و توانست در دیداری تماشایی با حساب " 71 بر 65 " صاحب برتری شود.

در این مسابقه دو تیم بازی جذاب و دیدنی را از خود به نمایش گذاشتند و تقریبا در تمامی چهار کوارتر مسابقه پایاپای پیش رفتند اما در نهایت این تیم مانیزان بود که توانست با پرتاب های دقیق تر بازیکنان خود از حریف پیشی بگیرد.

جلو افتادن چند امتیازی تیم مانیزان کافی بود تا شاگردان مردانی با کنترل بازیکنان حریف و تقویت سنترفورواردهای خود توانست پیروزی اش را مسجل و در مقابل یکی از تیم های مدعی و خوب این فصل امتیازات کامل را بگیرد.

مانیزان در حالی تیم سوم جدول را با شش امتیاز اختلاف شکست داد که در هفته گذشته مقابل نفت امیدیه با دو امتیاز اختلاف نتیجه را واگذار کرده بود.

تیم مانیزان با این پیروزی توانست 28 امتیازی شده و با یک پله صعود در مکان ششم قرار گیرد،همچنین تیم شهرداری نیز با 30 امتیاز و یک پله سقوط در رده چهارم ایستاد.

مانیزان جمعه هفته جاری (9 اسفند) و در چارچوب هفته بیستم مسابقات مهمان مس کرمان، تیم دوازدهم و آخر جدول خواهد بود.