پرطرفدار و کم طرفدارترین گروه های آزمون دکتری/ دکتری 93 پر داوطلب ترین کنکور

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تازه ترین آمار کنکور دکتری سال 93 دانشگاههای کشور، گفت: آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز سال 93 برای پذیرش دانشجو در 8 گروه آموزشی و 267 کد رشته امتحانی با تعداد 240 هزار و 361 داوطلب که از این تعداد 102 هزار و 234 نفر زن و 138 هزار و 127 نفر مرد هستند، در صبح جمعه 16 اسفند سال جاری، در 53 شهرستان مختلف کشور و در حوزه های امتحانی مربوط برگزار می شود.

وی ادامه داد: در این آزمون از تعداد داوطلبان ثبت نام کننده، تعداد 105 هزار و 88 نفر در گروه علوم انسانی، 35 هزار و 149 نفر در گروه علوم پایه، 46 هزار و 110 نفر در گروه فنی و مهندسی، 22 هزار و 60 نفر در گروه کشاورزی و منابع طبیعی، 9 هزار و 785 نفر در گروه هنر، تعداد 3 هزار و 487 نفر در گروه علوم پزشکی، 2 هزار و 92 نفر در گروه دامپزشکی، 16 هزار و 590 نفر در گروه زبان ثبت نام و در آزمون مربوط شرکت می کنند.

علوم انسانی دارای بیشترین شرکت کننده در کنکور دکتری

به گفته مشاور عالی سازمان سنجش، گروه آموزشی علوم انسانی با تعداد 105 هزار و 88 داوطلب دارای بیشترین و گروه دامپزشکی با تعداد 2 هزار و 92 نفر دارای کمترین داوطلب هستند.

وی درباره زمان توزیع کارت کنکور، خاطرنشان کرد: اطلاعیه سازمان سنجش به منظور دریافت پرینت کارت شرکت در آزمون و برگ راهنمای مربوط همچنین نحوه برگزاری آزمون در روز یکشنبه فردا 4 اسفندماه روی سامانه سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org قرار می گیرد و در نشریه پیک سنجش در روزهای 5 و 12 اسفند منتشر می شود.

زمان توزیع کارت کنکور

توکلی افزود: کارت شرکت در آزمون و برگ راهنمای مربوط از سه شنبه هفته آینده 13 اسفندماه بر روی سامانه سازمان قرار می گیرد و داوطلبان می توانند از همان روز تا ساعت 24 پنجشنبه 15 اسفندماه می توانند نسبت به دریافت پرینت کارت شرکت در آزمون اقدام کنند.

مقایسه آماری کنکور دکتری در سالهای گذشته

مشاور عالی سازمان سنجش همچنین به ارائه یک مقایسه آماری در کنکورهای سال 90 تا 93 دکتری پرداخت و درباره میزان افزایش داوطلبان طی این 4 سال، اظهار داشت: آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز سال 90 تعداد 131 هزار و 147 داوطلب، سال 91 تعداد 178 هزار و 453 داوطلب، سال 92 217 هزار و 866 داوطلب و در آزمون دوره دکتری سال 93 تعداد 240 هزار و 361 نفر متقاضی شده اند.

توکلی خاطرنشان کرد: داوطلبان آزمون دکتری سال 93 نسبت به تعداد داوطلبان سال 90 تعداد 109 هزار و 214 نفر و نسبت به داطلبان سال 91 تعداد 61 هزار و 908 نفر و نسبت به داوطلبان سال 92 تعداد 22 هزار و 495 نفر افزایش داشته است.

به گفته توکلی تعداد معرفی شدگان اصلی و معرفی شدگان تکمیل ظرفیت برای شرکت در مصاحبه آزمون دوره دکتری سال 90 تعداد 18 هزار و 952 نفر، سال 91 تعداد 21 هزار و 92 نفر، سال 92 تعداد 28 هزار و 533 نفر هستند.

وی گفت: تعداد معرفی شدگان اصلی و معرفی شدگان تکمیل ظرفیت برای شرکت در مصاحبه آزمون دوره دکتری سال 92، نسبت به سال 91 تعداد 7 هزار و 441 نفر و نسبت به سال 90 تعداد 9 هزار و 581 نفر بیشتر است. تعداد پذیرفته شدگان اصلی و پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت آزمون دکتری سال 90 تعداد 6 هزار و 474 نفر، سال 91 تعداد 10 هزار و 285 نفر و سال 92 تعداد 11 هزار و 445 نفر است. همچنین تعداد قبولیهای اصلی و پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت آزمون دکتری 92 نسبت به سال 90، تعداد 4 هزار و 971 و نسبت به سال 91 تعداد 1160 نفر بیشتر است.