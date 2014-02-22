استفاده از شیفت شب کتابخانه ملی برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد نیز میسر شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این حداقل مدرک برای استفاده از شیفت شب سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، ارائه مدرکی دال بر تحصیل در دوره دکترای حرفه‌ای بود که با مصوبه جدید سازمان، حداقل مدرک استفاده از شیفت شب کتابخانه ملی، کارشناسی ارشد تعیین شد.

همچنین بر اساس این مصوبه، به منظور جابه‌جایی کارکنان شیفت شب کتابخانه ملی و انجام امور نظافت تالارهای مطالعه، مقرر شده است که ساعات ارائه خدمات شیفت شب به همان روال سابق باقی بماند.

اخیرا برخی اعضاء استفاده کننده از خدمات شیفت شب کتابخانه ملی، تقاضای عدم تعطیلی شیفت شب در زمان جا به جایی کارکنان کتابخانه را داشته‌اند که پس از بررسی‌های کارشناسی در جلسات برگزار شده، با این درخواست مخالفت شده است.

رسیدگی به امور میزهای تالار شیفت شب، نظافت تالارها، جا به جایی و تعویض شیفت کاری کارکنان و آماده‌سازی منابع درخواستی اعضاء شیفت شب کتابخانه ملی، از جمله دلايل ارائه شده برای برقراری دو زمان تعطیلی شیفت شب است.

شیفت شب کتابخانه ملی به عنوان چهارمین کتابخانه شبانه روزی جهان از ساعت 22 تا 7 صبح روز بعد برقرار است و در دو زمان 21 تا 22 شب و 7 تا 8 صبح، تالار شیفت شب به دلایل پیش گفته، تعطیل است.