"مهر" فعالترین رسانه جشنواره موسیقی فجر شیراز / خبرنگاران و عکاس مهر تقدیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه جمعه در پایان دهمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر شیراز که طی 10 روز در تالارهای حافظ، پیام و احسان برگزار شد از خبرنگاران و عکاس خبرگزاری مهر به عنوان رسانه برتر جشنواره تقدیر شد.

در این آیین که با حضور مدیر مرکز موسیقی ایران، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس، مدیر بیست و نهمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر و پروفسور منوچهر صهبایی، رهبر ارکستر سمفونیک تهران برگزار شد از هژیر فتحی مدیر دفتر استان فارس خبرگزاری مهر، هادی فتحی خبرنگار مهر، محمدحسین نیکوپور خبرنگار بخش فرهنگ و هنر خبرگزاری مهر و محمدرضا دهداری عکاس این خبرگزاری در شیراز تجلیل شد.

همچنین در این مراسم نشریات خبر و روزنامه عصرمردم به عنوان رسانه های استانی برتر دهمین جشنواره موسیقی فجر شیراز معرفی شدند.

دهمین جشنواره موسیقی فجر شیراز از 23 بهمن تا دوم اسفندماه برگزار شد که خبرگزاری مهر افزون بر پوشش همه جانبه رویدادهای جشنواره های تئاتر و فیلم فجر شیراز، روزانه با گزارش های خبری و تصویری یکی از فعالترین رسانه های ملی در طول این جشنواره بود.