تولید روزانه 6500 تن سیمان در شاهرود/ صادرات به 11 کشور

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر عامل شرکت سیمان شهرستان شاهرود در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اینکه وجود مواد مرغوب در کنار كارخانه و آزمايشگاه هاي مجهز و بهره مندي از نيروهاي متخصص و با تجربه كيفيت توليدات شركت سيمان شاهرود را تضمين كرده است افزود: مجموعه كارخانجات این شرکت با دارا بودن دو خط توليد و ظرفيت روزانه شش هزار و 500 تن سيمان خاكستري در انواع مختلف به عنوان يكي از صنايع مهم در منطقه شمال شرق كشور و از توليد كنندگان بنام سيمان در كشور محسوب مي شود.

حسین کاظمی با تاکید بر اینکه شركت سيمان شاهرود كه توليد كلينكر و انواع سيمان پرتلند خاكستري را بصورت فله‌اي و پاكتي به عنوان رسالت سازمان انتخاب کرده است اعلام کرد: مصمم هستیم با ياري خدا و با تكيه بر تلاش، همت و مشاركت همه كاركنان و با اجرا و برقراري سيستم‌هاي مديريت كيفيت زيست محيطي و ايمني و بهداشت حرفه‌اي عملكرد خود را در مسير توسعه پايدار و در كليه زمينه‌هاي كاري بصورت مستمر بهبود دهیم.

وی با یادآوری اینکه شركت سيمان شاهرود در سال 1363 و با سرمايه‌اي معادل 140 ميليون ريال تاسيس شد افزود: این کارخانه بعد از اتمام مطالعات اوليه در سال 65 موفق به اخذ موافقت اصولي براي توليد دو هزار و 300 تن سيمان خاكستري پرتلند در روز شد.

راه اندازی خط يك كارخانه سیمان شاهرود در سال 1377

مدیر عامل شرکت سیمان شهرستان شاهرود گفت: خط یک این کارخانه در منطقه پهن دره در قسمت شمال‌غربي و به فاصله 12 كيلومتري شاهرود قرار دارد، ارتفاع محل احداث كارخانه از سطح دريا یک هزار و 570 متر و ميزان بارندگي در منطقه مذكور 202 ميليمتر در سال است و 50 درجه سانتيگراد و رطوبت نسبي دارد.

کاظمی با یادآوری اینکه عمليات ساختماني سازه‌هاي خط يك توليد در سال 1370 آغاز و در سال 1375 به پایان رسيد تصریح کرد: قطعات ساخت داخل طرح سيمان شاهرود (1300 تن) در كارگاه‌هاي نوسازي كارخانه ساخته شده و حدود 23 درصد نصب ماشين آلات (1800 تن) به صورت اماني توسط واحد مكانيك شركت سيمان شاهرود انجام گرفته و در نهايت، خط يك كارخانه در فروردين ماه 1377 به بهره برداري رسيد.

وی با بیان اینکه این شرکت توانسته به طور مستقیم برای 345 نفر اشتغال ایجاد کند خاطرنشان کرد: مواد اوليه شركت نظير مارل، سنگ آهك و خاك رس در مجاورت بلافاصل كارخانه و به فاصله حداكثر یک هزار و 500 متر قرار دارد، سنگ گچ مورد نياز شركت از فاصله 45 كيلومتري و سنگ آهن مورد نياز از معادن آبخوري سمنان به فاصله 140 كيلومتري كارخانه تامين مي‌شود.

راه اندازی خط 3300 تني سيمان شاهرود در سال 87

مدیر عامل شرکت سیمان شهرستان شاهرود همچنین در مورد خط 2 این کارخانه نیز بیان کرد: مقدمات اجراي خط دوم سيمان شاهرود از سال 1380 آغاز و در سال 1382سيمان شاهرود موفق به اخذ موافقت اصولي براي توليد سه هزار و 400 تن سيمان خاكستري تيپ 2 و متعاقبا تيپ‌هاي 325-1 ،425-1، سه و پنج با توان توليد 990 هزار تن كلينكر در سال شد.

کاظمه تصریح کرد: خط دوم شرکت سيمان شاهرود با زير بناي 26 هزار متر مربع در مجاورت خط يك بنا شده است و قراردادهاي ماشين‌آلات آن با شركت‌هاي خارجي نیز بسته شد.

وی تصریح کرد: عمليات ساختماني سازه هاي خط توليد توسط پيمانكاران شركت‌هاي سماراه، سوليران، زينكو، پشنگ نوين، پرآور فن و قطعات ساخت داخل توسط شركت‌هاي تايكو، ماشين‌سازي آبيك،‌ ماشين سازي ايران، حديد، منگان، اكسون سازه، رهاورد كاويان و زيست فيلتر انجام شد و خط سه هزار و 300 تني سيمان شاهرود در دي‌ماه 1387 به بهره برداري رسيد.

توسعه فضای سبز و حذف عوامل زيان‌آور برای محیط زیست در اولویت است

مدیر عامل شرکت سیمان شاهرود بر اهتمام جدی این شرکت برای توسعه فضای سبز و حذف عوامل زيان‌آور برای محیط زیست تاکید کرد و افزود: تبعيت از قوانين و مقررات مربوط به كيفيت محصولات، محيط زيست، ايمني و بهداشت حرفه‌اي به منظور برآوردن نيازمندي‌هاي قانوني محصولات، كاهش آلاينده‌ها در هوا، خاك، آب و حذف عوامل زيان‌آور، توسعه فضاي سبز، افزايش بازيافت‌ها و اعمال مديريت ضايعات و استمرار حضور در بازارهاي داخلي و خارجي و ... از اهداف مورد نظر این کارخانه است.

کاظمی یادآور شد: مديريت ضايعات، اجراي فضاي سبز و درختكاري، سنجش آب آشاميدني كارخانه، غبارسنجي در تناوب‌هاي زماني سه ماهه توسط آزمايشگاه معتمد محيط زيست و تعامل با مسئولان محيط‌زيست، رسيدن به آرمان محيطي پاك یکی دیگر از برنامه های این کارخانه است.

وی با اشاره به تولید انواع سیمان پرتلند تولیدی شاهرود به چهار نوع سیمان پرتلند تیپ یک که به عنوان سيمان پرتلند معمولي براي مصارف عمومي در ساخت ملات يا بتن بكار مي‏‌رود، گفت: سیمان پرتلند تیپ دو نیز به عنوان سيمان پرتلند اصلاح شده، مصرف ويژه آن در ساخت بتن‏‌هايي است كه حرارت هيدراتاسيون متوسط براي آنها ضرورت داشته و حمله سولفات‏‌ها به آنها در حد متوسط باشد استفاده می شود.

کاظمی همچنین به سیمان تیپ سه به عنوان سيمان پرتلند با مقاومت اوليه زياد در شرايطي كه مقاومت اوليه زياد مورد نظر باشد بكار مي‌رود و سیمان تیپ چهار که به عنوان سيمان پرتلند ضدسولفات در شرايطي كه مقاومت زياد بتن در برابر سولفات‏‌ها مورد نظر باشد استفاده می شود اشاره کرد.

صدور فرآورده های شرکت سیمان شاهرود به بیش از 11 کشور

مدیر عامل شرکت سیمان شاهرود در مورد ماشين آلات بكار گرفته شده در كارخانجات این شرکت نیز گفت: این ابزار از مدرن‌ترين تكنولوژي‌هاي روز دنيا و از كشورهايي همچون ايران، آلمان، دانمارك و انگلستان انتخاب شده و مسئوليت توليد حداكثري و با كيفيت بالاي سيمان شاهرود را بر عهده دارند.

کاظمی خاطرنشان کرد: ‌تاکنون انواع محصولات شركت به صورت سيمان و كلينكر از طريق حمل و نقل ريلي، دريايي و زميني به كشورهايي همچون "امارات‌متحده‌عربي، قطر، كويت، يمن، سومالي، عراق، تركمنستان، آذربايجان، افغانستان، پاكستان و سودان صادر شده است.

وی در مورد فرآیند صادرات شركت سيمان گفت: با توجه به كيفيت بالا و تنوع محصولات توليدي خود و با عنايت به دارا بودن استانداردهاي مختلف مديريتي، كيفيتي و زيست‌محيطي و امكانات موجود، از نظر سطح دسترسي به مبادي مرزي اعم از ترانزيت جاده‌اي، ريلي، دريايي، فعاليت فراواني در عرصه صادرات داشته و در حال حاضر محصولات را در بسته‌بندي 50 كيلويي و 1.5 تني به صادركنندگان ارائه مي‌شود.

کاظمی در خاتمه تصریح کرد: بهره‌مندي از نيروهاي متخصص و با تجربه، وجود مواد مرغوب در جوار كارخانه، آزمايشگاه‌هاي مجهز و نزدیکی به خط راه آهن تهران - مشهد از مزيت‌هاي نسبي سيمان شاهرود است.