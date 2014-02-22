به گزارش خبرنگار مهر، حسن روحانی در هفتاد و ششمین اجلاس روسای دانشگاه های علوم پزشکی که صبح امروز در دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد با اشاره به اینکه اگرچه فناوری و صنعت کار را برای تشخیص و درمان از سوی پزشکان آماده کرده است اما همین مسایل مربوط به تشخیص و درمان در کنار خود مشکلاتی را ایجاد می کند ضمن اینکه توجه دارید که داروهای شیمیایی که برای درمان از آنها استفاده می شود فرد را بیمار هم می کند و باید فکر کنیم که چگونه خود این موضوعات را از بین ببریم.

وی خطاب به پزشکان افزود: بی تردید می دانید که باید کاری کنیم که به درمان نرسیم برای همین بهداشت مهمترین موضوع است و از این رو نام وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گذاشته شده است، این که باید چکار کنیم که بدن سالم بماند و بتواند به خوبی فعالیت کند بسیار اهمیت دارد.

رئیس جمهور تصریح کرد: البته بیماری وجود دارد ولی بدن سالم و قوی است که می تواند در برابر آن مقاومت کند. برای فعالیت در حوزه بهداشت البته تنها نباید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همه بار را بر دوش بکشد بلکه همه نهادها و سازمان هایی که در حوزه تهیه مواد غذایی، استانداردسازی در زمینه غذایی کمک می کند هم باید بخشی از کار را بر عهده داشته باشند. بهداشت از مزرعه و باغ شروع می شود این که محصول چگونه سمپاشی می شود، بذرپاشی چگونه انجام می شود، استفاده از بذر به چه شکل صورت می گیرد و بارور کردن آن چگونه است، در نهایت این مواد غذایی است که تا حد زیاد می تواند جامعه را به سمت سلامت سوق دهد.

وی با تاکید بر اینکه دولت آماده است که در زمینه تامین بهداشت جامعه کمک کند تصریح کرد: همه باید تلاش کنیم در زمینه بهداشت موفق شویم و پس از آن به سمت درمان برویم و لذا هرچه سرمایه گذاری بیشتری در حوزه بهداشت صورت بگیرد مشکلات مربوط به درمان کمتر می شود و جامعه با چنین مشکلاتی کمتر مواجه خواهد شد.

روحانی با بیان اینکه جاده های ما و صنعت اتومبیل ما اگر شایسته نباشد مشکل می آفریند و دردسر درست می کند یادآور شد: در بخش بهداشت باید تلاش کنیم تا مردم ما نیازمند درمان نشوند. دولت برای اینکه کار آمادگی دارد البته معنایش این نیست که منابع لازم در این زمینه در اختیار دولت است اما دولت بهداشت و درمان را جزو اولویت های خود می داند و بودجه 93 این موضوع را نشان می دهد. توجه دولت به درمان را در بحث یارانه ها مشاهده خواهید کرد و در بودجه سال آینده هم انشاء الله این موضوع لحاظ خواهد شد چرا که سلامت جامعه جزو اولویت های اصلی دولت است.

وی درباره انتظار مردم و دولت از جامعه پزشکی نیز گفت: ما پزشکی می خواهیم که البته مردم هم همین را انتظار دارد که فقط بیماری را به طور خاص درمان نکند، اولین درخواست بیمار و جامعه از پزشک این است که به بیماری روحیه بدهد لذا نحوه برخورد پزشک با مردم بسیار اهمیت دارد.

رئیس جمهور ادامه داد: اولین قدم پزشک این است که دغدغه های بیمار را از لحاظ روحی، روانی و فکری بکاهد. بسیار اهمیت دارد که پزشکان به چه چهره ای با مردم برخورد کند. قطعاً هر مقدار کرامت بیمار بیشتر شود و پزشکان در برابر آنها متواضع تر باشند به درمان بیمار کمک کرده اند چون درمان از نسخه شروع نمی شود بلکه از برخورد پزشک با بیمار آغاز می شود.

وی با تاکید بر اینکه نوع رفتار ما با مردم بسیاری اهمیت دارد خطاب به پزشکان گفت: توجه به این موضوعات خیلی هم زمان نمی برد. البته شما پزشکان جزو بزرگان جامعه ما هستید لذا انتظار داریم به جای پزشک حکیم تربیت کنیم، ما حکمت می خواهیم تا علاوه بر تشخیص و درمان برخورد با مردم و کرامت آنها را که بسیار اهمیت دارد مورد توجه قرار دهند لذا اخلاق پزشکی بسیار اهمیت دارد.

روحانی تاکید کرد: پزشکان ما باید شهامت و شجاعت بیشتری داشته باشند. واقعاً اگر پزشک تشخیص داد که لازم نیست دارو و یا عکس و آزمایشی در نسخه بنویسد باید از نوشتن آن اجتناب کند چرا که این موضوع با اخلاق پزشکی سازگار نیست. در این بین بحث پول هم وجود ندارد چون پزشک در صورت غیرضروری بودن نوشتن این موضوعات در نسخه سلامت بیمار را تامین می کند.

وی اضافه کرد: حکمی بودن یعنی اینکه پزشک به بیمار بگوید لازم نیست در نسخه ات فلان قرص و فلان آزمایش یا عکس را بنویسم و در این زمینه به بیمار خود اطمینان بدهد.

رئیس جمهور یادآور شد: امان از صفحه نسخه که بعضی فکر می کنند باید این صفحه پر شود. این امتحان نیست که باید صفحه را پر کرد، بعضی استادان ما در رژیم گذشته بودند که صفحات امتحان را وجبی اندازه می گرفتند و اعتقاد داشتند که باید صفحه پر شود البته این مربوط به رژیم گذشته است و انشاء الله امروز این چنین نیست.

وی با تاکید بر اینکه داور باید به اندازه ضرورت برای بیمار نوشته شود عنوان کرد: آمار به ما می گوید که مصرف دارو در کشور ما در مقایسه با متوسط جهانی دو برابر است بنابراین اگر می خواهیم کشوری خودکفا داشتهباشیم باید به مقدار لزوم و ضرورت داور را در نسخه ها بنویسیم، برای این کار تربیت پزشکان باید به خوبی انجام شود که شما در این زمینه مسئولیت سنگینی بر دوش دارید.

روحانی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که باید کاری کنیم که بیمار ما هر کجا که هست با کوتاه ترین سفر درمان شود گفت: چرا باید بیمار از روستا تا تهران را برای درمان خود طی کند پس نقش روستا، بخش، شهر و شهرستان و استان چیست؟ ما باید بار سفر را برای درمانم در کشور کوتاه کنیم و تعادل را در این زمینه حاکم نماییم.

وی با تاکید بر اینکه بهداشت و درمان باید از روستاها آغاز شود خاطرنشان کرد: پس از روستا است که اگر نیاز بود به بخش، شهر، شهرستان و مرکز استان باید مراجعه شود البته درصد کمی به تهران بیایند. ممکن است که بگوییم کمبود و مشکل داریم البته وزیر شما دردها و مشکلات را در هیات دولت بازگو و دنبال می کند.

رئیس جمهور با قدردانی از پیگیری های وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای رفع مشکلات این حوزه اظهار کرد: خوشحال وزیری در این وزارتخانه فعالیت می کند که دردآشنا و پیگیر است. ما هم در حد توان کمک می کنیم و انشاء الله در ماه اسفند قدم هایی را برای کمتر شدن مشکلات در حوزه بهداشت و درمان بر خواهیم داشت چرا که توجه به سلامت جامعه از اولویت های مهم دولت و شخص رئیس جمهور است.

وی افزود: باید کاری کنیم که وقتی بیمار وارد بیمارستان می شود نگویند که دارو و دیگر ملزومات را باید از فلان جا و فلان خیابان تهیه کنید، انشاء الله مشکلات را حل کرده و این کوه را در حوزه بهداشت و درمان تبدیل به کاه خواهیم کرد.

روحانی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه کشور ما از لحاظ پزشکی ظرفیت، قابلیت و مقبولیت خوبی دارد از این که مردم امروز به دنبال این نیستند که با بیمار شدن سریعاً به دنبال بلیت هواپیما بروند ابراز خرسندی کرد.

وی ادامه داد: همه بحث جامعه ما امروز این است که در صورتی که بیمار شوند چگونه خود را به تهران برسانند تا مورد درمان قرار گیرند اما قبلاً شرایط این گونه نبود و مردم در صورت بیماری به دنبال این بودند که چگونه به خارج بروند و این نشانه مقبولیت پزشکان ما است ضمن اینکه همه متخصصانی که به کشور ما آمده اند از وضعیت پزشکی ما تمجید و تعریف می کنند.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه کشور ما امروز قابلیت و شرایطی دارد که می توانیم بیماران خارجی را در بخش درمان جذب کنیم یادآور شد: این یعنی رونق گردشگری سلامت و بخشی از منابع مربوط به بخش سلامت و درمان از این محل تهیه خواهد شد. ما می توانیم بیماران سطح منطقه و حتی ایرانیان خارج از کشور را برای درمان به کشور جذب کنیم و حتی می توانیم شرایطی را در مناطق آزاد فراهم کنیم تا بیمار بدون اینکه نیازی به ویزا داشته باشد به کشور ما سفر کند و مورد درمان قرار گیرد لذا باید ظرفیت گردشگری سلامت را در کشور فراهم کنیم.

وی با یادآوری دوران دفاع مقدس و خدماتی که پزشکان در این دوران انجام دادند گفت: پزشکان ما در دوران دفاع مقدس در حالی که می دانستند بیمارستان در تیررس دشمن قرار دارد اما باز هم مقاومت و ایستادگی کرده و کار خود را انجام می دادند.

روحانی اضافه کرد: در تهران پزشکی را می شناسم که به غیر از هزینه های روزانه کل درآمد خود را به فقرا می دهد لذا نباید به دنبال دو یا 10 موردی که تخلف کرده اند باشیم. در همه اقشار افرادی را داریم که از مسیر اخلاق فاصله می گیرند لذا نباید تخلف چند پزشک را به پای جامعه بزرگ، فرهیخته و ایثارگر پزشکی بگذاریم بلکه باید این قشر را ارج بنهیم.

وی با بیان این که در جامعه پزشکان افراد بسیاری را داریم که می توانند به خارج از کشور بروند و چندین برابر درآمد فعلی خود را بگیرند اما ایستاده اند و در کشور خود کار می کنند.

رئیس جمهور با طرح پیشنهادی تصریح کرد: بنده متخصص این امر نیستم اما با آقای هاشمی گفتم بیمارستان هایی در تهران و شهرستان ها داشته باشیم که پزشکان چند ساعت را به صورت رایگان در هفته در این بیمارستان ها خدمت کنند چرا که معتقدم باید روحیه جهادی و ارزشمند را برگردانیم تا جامعه شاهد آن باشد البته کمبودها و مشکلاتی وجود دارد اما قدم به قدم آنها را رفع خواهیم کرد.

وی افزود: تقریباً برایم روشن است که سال آینده در چنین روزهایی وضع سلامت ما به طور کلی تغییر خواهید یافت و چندین گام در این زمینه بر خواهیم داشت.

روحانی با اشاره به توجه دولت به بحث سلامت در فاز دوم اجرای هدفمندی یارانه ها گفت: در زمینه یارانه مرحله بعد که سال آینده آغاز می شود حتماً بخشی از درآمدها را به بخش سلامت اختصاص خواهیم داد و تلاش می کنیم که سهم مرد در درمان قدم به قدم کاهش دهیم. البته ممکن است تا رسیدن به نقطه مطلوب چند سالی طول بکشد.

رئیس جمهور در پایان خاطرنشان کرد: دولت در بخش سلامت مصمم است تا مشکلات این حوزه را کاهش دهد و شک ندارم که همه دست اندرکاران بهداشت و سلامت در این زمینه مصمم هستند.