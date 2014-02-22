نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، "جان اش" رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد شب گذشته در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی توئیتر اظهار داشت: مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز سه شنبه درباره اوضاع انسانی در سوریه نشست برگزار خواهد کرد.

وی با بیان این مطلب افزود: این جلسه ساعت 10 صبح به وقت نیویورک برگزار خواهد شد. قرار بود این جلسه 20 فوریه (اول اسفند) برگزار شود اما به درخواست برخی کشورها از جمله عربستان سعودی به تعویق افتاد.

گفتنی است کشورهای غربی و عربی ضد سوری که از سقوط نظام حاکم در سوریه ناامید شده اند قصد دارند به بهانه انتقاد از اوضاع انسانی در سوریه دولت این کشور را به چالش بکشانند.