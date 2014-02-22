مهدی کرباسیان در گفتگو با مهر گفت: افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر روی بخش صنعت و معدن موثر است؛ به خصوص اجرای این بخش از قانون هدفمندی، بر روی صنایع فولادی تاثیرگذار است. اما اساسا دولت به دنبال ایجاد شوک به اقتصاد نیست و امید می رود به آرامی این کار انجام شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، واقعیتی است که باید انجام شود ولی باید با کار کارشناسی همراه باشد.

وی تصریح کرد: سهم معدن از بازتوزیع منابع درآمدی قانون هدفمندی یارانه ها را به دولت پیشنهاد داده ایم اما هنوز اطلاعی نداریم که چه سهمی در نظر گرفته شده است.

کرباسیان در ادامه به برنامه جدی ایران برای اکتشاف عناصر کمیاب خبرداد و گفت: در سفری که به تازگی به آفریقا صورت گرفته است، با شرکت های بزرگ معدنی دنیا مذاکراتی صورت گرفته است و خوشبختانه در مورد عناصر کمیاب، دو شرکت مسلط در دنیا طرف مذاکره بودند.

وی ادامه داد: یکی از این شرکتها در روزهای آینده برای ادامه مذاکرات وارد ایران می شود. رئیس هیات عامل ایمیدرو خاطرنشان کرد: تکنولوژی اکتشاف برخی از عناصر را در ایران نداریم و باید برخی شرکت های خارجی وارد این عرصه شوند.

وی اظهار داشت: در سفر به آفریقای جنوبی، هماهنگی هایی صورت گرفت تا بتوانیم در سال 2015، اجلاس شرکت های بزرگ معدنی و سرمایه گذاری دنیا را در ایران داشته باشیم.

به گفته کرباسیان، برنامه داریم تا زمان برگزاری این اجلاس، مسائل اکتشافی کشور را پیش برده تا پکیج های سرمایه گذاری به آنها ارایه دهیم.