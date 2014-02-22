۳ اسفند ۱۳۹۲، ۹:۳۷

هفته بیست و پنجم لالیگا؛

تساوی وایادولید مقابل لوانته

هفته بیست و پنجم رقابتهای لالیگا اسپانیا جمعه شب با برگزاری یک دیدار آغاز شد که طی آن تیم های لوانته و رئال وایادولید مقابل هم به تساوی دست یافتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار که در حضور نزدیک به 15 هزار تماشاگر ورزشگاه خانگی وایادولید برگزار شد دو تیم در پایان 90 دقیقه به تساوی یک بر یک دست یافتند. ابتدا ویکتور در دقیقه 25 لوانته را پیش انداخت سپس خاویر رودریگز در دقیقه 52 برای وایادولید گلزنی کرد.

در ادامه رقابتهای این هفته شنبه شب 4 دیدار دیگر برگزار می شود که برنامه آن به شرح زیر است:

* رئال مادرید – الچه
* سلتاویگو – ختافه
* رئال سوسیداد – بارسلونا
* آلمریا – مالاگا

جدول رده بندی:
1- بارسلونا 60 امتیاز
2- رئال مادرید 60 امتیاز
3- اتلتیکومادرید 60 امتیاز
4- اتلتیک بیلبائو 44 امتیاز
18- رئال وایادولید 22 امتیاز
19- رایووایکانو 20 امتیاز
20- رئال بتیس 14 امتیاز

