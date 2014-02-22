موسیقی تجربی به جشنواره فجر سال آینده افزوده می شود/ آغاز تمرینات ارکستر سمفونیک تهران پس از نوروز

به گزارش خبرنگار مهر، در این دوره از جشنواره موسیقی فجر که یک روز زودتر از تهران آغاز شد، گوناگونی کنسرت ها به نحوی بود که افزون بر موسیقی ایرانی، گروه های داخلی و خارجی نیز با به صحنه بردن گونه های کلاسیک، پاپ، تلفیقی، فولکولور و سنتی بخشی از سلیقه شنیداری مردم را پاسخ گفتند.

حوزه موسیقی فارس نیازمند نگاه ویژه مرکز موسیقی

مدیرعامل انجمن موسیقی فارس در آیین پایانی این جشنواره در شیراز که با حضور مدیرکل دفتر موسیقی وزارت ارشاد و مشاورین ارشد این دفتر، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس، مدیر بیست و نهمین جشنواره موسیقی فجر و پیشکسوتان موسیقی فارس برگزار شد با تقدیر از اعتمادی که به انجمن موسیقی فارس شد تا برنامه ها بدون کم و کاستی برگزار شود، گفت: گستردگی حوزه موسیقی در فارس این اهتمام را می طلبد که مرکز موسیقی نگاه ویژه ای به این موضوع داشته باشد.

محسن خباز که مدیریت این دوره از جشنواره را در شیراز برعهده داشت، خاطرنشان کرد: موسیقی استان فارس نیازمند حمایت های دفتر موسیقی وزارت ارشاد است چراکه افزون بر جشنواره فجر می توان جشنواره های دیگری را مستقل از موسیقی فجر در شیراز سامان داد.

وی از جمله این جشنواره ها را ی بخش تکنوازی دهمین جشنواره موسیقی فجر شیراز عنوان کرد و گفت: در تلاشیم با همکاری های مستمر، برنامه های تکنوازی به صورت فصلی در شیراز برگزار شود.

خباز با اعلام اینکه گروه کر صمات به سرپرستی آزاده عظیمی مقام دوم بخش آوازی را در پایانی بیست و نهمین جشنواره موسیقی فجر کسب کرد، افزود: این موفقیت ها در کنار حضور گروه آوازی باران در بخش رقابتی جشنواره بیست و نهم نشان دهنده ی نیاز به کار بیشتر در این زمینه است.

متولیان عرصه هنر و فرهنگ هیچگاه جایی را خالی نمی گذارند

مدیرکل ارشاد فارس نیز در این آیین که در تالار احسان برگزار شد، حضور جشنواره موسیقی فجر در کنار آغاز مسابقات قرآن کریم در شیراز را بیانگر وجوه مختلف وظایف فرهنگی و هنری دانست و گفت: متولیان عرصه هنر و فرهنگ هیچ گاه جایی را خالی نمی گذارند.

احمد همتی نگاه انجمن موسیقی فارس را همراه با نگاه دانش بنیان به این حوزه عنوان کرد و افزود: این نگاه تخصصی از سوی انجمن است که حوزه موسیقی را در فارس قوی نگه داشته است.

وی خاطرنشان کرد: اگر نبود تولید موسیقی، زبان مخاطب نیز یافت نمی شد چراکه بسیاری از حوزه های فرهنگی بدون موسیقی ابتر خواهد بود.

مدیرکل ارشاد فارس دهمین جشنواره موسیقی فجر را عرصه حضور متعهدانه هنرمندان دانست و افزود: گوناگونی اجراهای این جشنواره نشان دهنده ی بضاعت بالای فارس برای برگزاری جشنواره های گسترده تر است.

همتی موسیقی فاخر را مورد تاکید قرار داد و گفت: موسیقی ارزشمند است که انسان های خردمند، صاحب اندیشه و افرادی که حرکت و تشخیص شان گاهی دنیایی را تکان می دهد، از آن بهره برده و لذت ببرند.

جوانان جسور و بی تملق به موسیقی ایرانی روی آورده اند

مدیر مرکز موسیقی نحوه برگزاری جشنواره موسیقی فجر را تا رسیدن به نقطه ایده آل چندان کوتاه ندانست و گفت: امیدواریم تا سال آینده با رفع نواقص موجود رسیدن به ایده آل فراهم شود.

پیروز ارجمند که به فاصله کوتاهی از اختتامیه جشنواره گروه نوازی دوباره در شیراز حضور یافت، خاطرنشان کرد: ما و پیشکسوتان موسیقی باید بپذیریم جوان هایی جسور و بی تملق با عشق به ایران و موسیقی ایرانی روی آورده اند که آرام آرام عرصه را باید به آنها سپرد تا موجب سربلندی موسیقی و ایران در آوردگاه های جهانی شوند.

مدیر مرکز موسیقی این قول را به جوانهای اهل موسیقی داد که تاجای ممکن برای آنها کار صورت گیرد تا بتوانند خود را نشان دهند.

ارجمند که به همراه مشاور مذهبی مرکز موسیقی وزارت ارشاد در جشنواره دهم شیراز حضور یافت، خاطرنشان کرد: با خود عهد کرده ام آنچه در توان دارم در جهت تمرکززدایی صورت گیرد تا با توسعه متوازن کمکی به حوزه موسیقی ایران شکل بگیرد.

بخش موسیقی تجربی به جشنواره بین المللی موسیقی فجر می پیوندد / تمرینات ارکستر سمفونیک تهران پس از عید نوروز آغاز می شود

وی از افزوده شدن بخش موسیقی تجربی به جشنواره بین المللی موسیقی فجر از سال آینده خبر داد و گفت: افزون بر این، به طور حتم از دوره آینده، بخش موسیقی نواحی و مقامی ایران به صورت جدی در جشنواره موسیقی فجر دنبال خواهد شد.

وی همچنین اعلام کرد که از سال آینده جشنواره موسیقی فجر در تمام استانها به مرحله اجرا گذاشته شود.

ارجمند همچنین قول داد که سال آینده سی مین جشنواره بین المللی موسیقی فجر با اجرای ارکستر سمفونیک تهران کار خود را آغاز کند.

وی همچنین اعلام کرد: تمرینات ارکستر سمفونیک تهران پس از عید نوروز آغاز می شود.

مدیر مرکز موسیقی ایران تلاش های ایثارگرانه دکتر منوچهر صهبایی در زنده نگه داشتن ارکستر سمفونیک تهران را مورد اشاره قرار داد و افزود: جایگاه این استاد برجسته موسیقی در عرصه جهانی بر همه معلوم است و امیدواریم ارکستر تهران دوباره با تلاش وی راه اندازی شود.

ارجمند، افزود: ارکستر سمفونیک تهران که بیش از 90 سال پیشینه دارد در دولت تدبیر و امید تنفس دوباره خود را از سر می گیرد.

دانلود غیر منصفانه را کنار بگذارید / قیمت موسیقی در ایران یک دهم میزان جهانی آن است

وی خطاب به حاضران در آیین پایانی جشنواره موسیقی فجر شیراز، اعلام کرد: برای حمایت از تولیدکنندگان و اهالی موسیقی از همین امشب دانلود غیر منصفانه را کنار بگذارید و با خرید موسیقی از این حوزه حمایت کنید.

مدیرکل دفتر موسیقی قیمت موسیقی در ایران را یک دهم میزان جهانی آن عنوان کرد و افزود: تولید موسیقی در ایران چون برای کسب سود نیست، باید کمک کنیم این صنعت روی پای خود بایستد.

وی در پایان یادآور شد: خوشبختانه بهترین جلوه اجرای موسیقی پس از تهران در دهمین جشنواره موسیقی فجر شیراز دیده می شود.

در این مراسم محسن شریفیان، سرپرست و آهنگساز گروه لیان، از جمله گروه هایی که با دو اجرا در جشنواره موسیقی فجر شیراز حضور داشت و مورد استقبال مردم نیز قرار گرفت با نواختن قطعه ای توسط نی انبان، هنر خود را تقدیم استاد نوید افقه و دکتر منوچهر صهبایی کرد تا بخش تقدیر دهمین جشنواره موسیقی فجر شیراز با همراهی پیشکسوتان و مسئولان موسیقی ایران وفارس انجام گیرد.

پس از تقدیر از گروه تکنوازان که متشکل از حجت الله آزادی، محمد ذاکرحسین، جهانبخش رستمی، مهدی شیرازی، علیرضا صدیقی نسب و کمال صندوق ساز، نوبت به سینا سبک روح، سرپرست گروه موسیقی پاپ سبک روح رسید که او و گروهش نیز از جمله کنسرت های پرمخاطب جشنوار دهم بودند.

همچنین از علیرضا گلشن، سرپرست گروه موسیقی محلی دوسار که در پایان این جشنواره به ارایه کنسرت پرداخت تقدیر شد.

علاوه بر این در آیین پایانی جشنواره موسیقی فجر شیراز از امیرحسین دادور، سرپرست گروه باران و آزاده عظیمی، سرپرست گروه کر صمات که مقام دوم بخش آوازی بیست و نهمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر را به دست آورد به همراه روزبه تابنده، سرپرست ارکستر زهی ایران و دکتر منوچهر صهبایی، رهبر ارکستر زهی ایران که از چهره های شناخته شده موسیقی جهان نیز به شمار می رود در کنار حامیان بخش خصوصی این جشنواره تقدیر شد.

مدیرکل دفتر موسیقی وزارت ارشاد با پای شکسته خود را به مراسم رساند

یکی از نکاتی که هم مجری مراسم به ان اشاره کرد و هم از دید حضار پنهان نماند، حضور مدیرکل دفتر موسیقی وزارت ارشاد باپای شکسته بود.

وی که ساعاتی قبل از سفر به شیراز دچار شکستگی پا شده بود بازهم سفر خود برای حضور در جشنواره موسیقی فجر شیراز را لغو نکرد و با پای شکسته در مراسم حاضر شد.

در خلال مراسم نیز اصغر پورزاد پیشکسوت موسیقی فارس و از آخرین نسل نوازندگان موسیقی محلی جهرم که متولد 1305 هجری خورشیدی است با نواختن تار و همراهی تنبک قطعاتی اجرا کرد.

در انتهای مراسم یک گروه موسیقی برای حضار قطعاتی را نواخت که پایان بخش جشنواره موسیقی فجر شیراز بود.