۳ اسفند ۱۳۹۲، ۱۱:۲۳

تاکید بر رعایت قوانین ساخت و ساز در استفاده از سیستمهای گرمایشی

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با اشاره به ضرورت رعایت و در نظر گرفتن قوانین و ضوابط ساخت و ساز در زمینه نصب و انتخاب سیستمهای گرمایشی گفت: موتورخانه ها و سیستمهای گرمایشی مرکزی نسبت به سایر سیستمهای گرمایشی در زمینه مدیریت و صرفه جویی در مصرف انرژی برتری دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید غفرانی افزود: مزیت موتورخانه های مرکزی این است که می توان مصرف انرژی را در ساختمانهای برخوردار از این سیستم گرمایشی به صورت یکپارچه و به صورت مرکزی هدایت و کنترل کرد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر سیستمهای مختلفی در بازار برای کاربردهای گرمایشی در ساختمان وجود دارد گفت: برای انتخاب سیستمهای گرمایشی باید همه امور مهندسی، ضوابط و نکات فنی رعایت شود.

غفرانی ادامه داد: در برخی از سیستمهای گرمایشی مانند بخاریهای گاز سوز و پکیج هایی که به صورت غیراستاندارد و بدون در نظر گرفتن ضوابط فنی در ساختمانها به خصوص ساختمانهای با متراژ کم نصب می شوند مشکلات غیر قابل انکاری از نظر هوادهی، دودکش ها و شرایط استقرار در محیط ساختمان وجود دارد.

وی افزود: استفاده از نمونه های استاندارد این دسته از سیستمهای گرمایشی در صورتی مجاز است که تمام ضوابط فنی موجود در مقررات ملی ساختمان در مورد آنها رعایت شود و علاوه بر این نکات فنی و مهندسی مربوط به نحوه نصب، امکان تخلیه هوای سوخت و احتراق نیز به نحو صحیح در مورد آن ها اعمال شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران تاکید کرد: مزیت مهم موتورخانه های مرکزی علاوه بر مباحث مطرح در مورد سلامتی و بهداشت محیط، در برابر سایر سیستمهای گرمایشی این است که تنظیم زمان و میزان حرارت در اختیار مدیر ساختمان است و از این طریق می توان مدیریت مصرف را اعمال کرد.

کد مطلب 2241068

