سیاست حفاظت و احیای عرصه های منابع طبیعی با مشارکت مردم محقق می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا قنبری صبح شنبه در جلسه هم اندیشی هفته منابع طبیعی در محل اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان مهدیشهر، ضمن تاکید بر هر چه باشکوه تر برگزار شدن مراسم این هفته با همکاری سازمان‌های مردم نهاد و دستگاه های دولتی اظهار داشت: با توجه به اینکه شعار امسال هفته منابع طبیعی "منابع طبیعی با مردم برای مردم" است لازم است رویکرد مشارکت پذیری مردم در ارتباط با حفاظت، احیاء و توسعه عرصه‌های منابع طبیعی به عنوان یکی از اصلی ترین وظایف در دستور کار قرار گیرد.

وی همچنین به جمله ارزشمند مقام معظم رهبری در خصوص منابع طبیعی که فرمودند "فرهنگ منابع طبیعی باید به معارف عمومی تبدیل شود" اشاره کرد و افزود: همه باید تلاش کنیم تا این جمله عینیت پیدا کند و اجرایی شود.

فرماندار شهرستان مهدیشهر با تاکید بر اینکه جنگل ها و مراتع ثروت ملی به شمار می آیند افزود: برای حفاظت و صیانت از این سرمایه عظیم همکاری و مساعدت همه اقشار و دستگاه ها از جمله صدا و سیما به عنوان رسانه ملی بسیار ضرورت دارد.

وی خواستار همکاری و مساعدت بیشتر و بهتر در راستای فرهنگ سازی و اشاعه و ترویج فرهنگ منابع طبیعی در بین اقشار مختلف جامعه شد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مهدیشهر نیز در این نشست با اشاره به اجرای برنامه های متنوع در هفته منابع طبیعی گفت: این برنامه‌ها شامل اجرای برنامه صبحگاه ویژه هفته منابع طبیعی در مدارس، سخنرانی کارشناسان منابع طبیعی در مدارس شهرستان و اجرای مراسم درختکاری و برگزاری مسابقات نقاشی و مقاله نویسی و توزیع نهال در مصلی سطح شهرها و روستاها خواهد بود.

حمید رضا عبدوس همچنین دیدار با خانواده معظم شهدا را از دیگر برنامه‌های اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مهدیشهر در هفته منابع طبیعی ذکر کرد.

وی در پایان با تاکید بر اینکه فرهنگ سازی حفاظت و نگهداری از منابع طبیعی در جامعه باید از سنین کودکی و به‌ویژه از مدارس ابتدایی نهادینه شود، افزود: صیانت از منابع طبیعی و هر آنچه که سرمایه ملی یک ملت به شمار می رود از جمله وظایف تک تک آحاد جامعه است.

مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان مهدیشهر نیز که به عنوان عضو ستاد بزرگداشت هفته منابع طبیعی در جلسه حضور داشتند به بیان برنامه ها و راهکارهای خویش برای برگزاری هرچه بهتر این هفته پرداختند.