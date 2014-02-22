  1. حوزه و دانشگاه
۳ اسفند ۱۳۹۲، ۹:۳۱

سرپرست دانشگاه تهران اعلام کرد:

پیشتازی دانشگاه تهران در کارآفرینی/ راه اندازی دوره های کارآفرینی در بیش از 10دانشگاه

پیشتازی دانشگاه تهران در کارآفرینی/ راه اندازی دوره های کارآفرینی در بیش از 10دانشگاه

سرپرست دانشگاه تهران گفت: اقدامات آموزشی و پژوهشی خوبی در زمینه کارآفرینی صورت گرفته و دانشگاه تهران در این زمینه پیشتاز بوده و اکنون بیش از 10دانشگاه کشور دوره های تحصیلات تکمیلی کارآفرینی را ارائه می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدحسین امید در دومین کنفرانس بین المللی کارآفرینی که صبح امروز در دانشگاه تهران در حال برگزاری است، گفت: خوشحالم بعد از گذشت یک دهه که بحث کارآفرینی مطرح شده، بیش از یکصد مقاله علمی به این کنفرانس ارسال شده است.

وی ادامه داد: 10سال پیش برای اولین بار وقتی ایجاد دوره رسمی کارآفرینی در دانشگاه تهران مطرح شد کسی با این واژه آشنا نبود.

وی ادامه داد: دانشگاه تهران در این زمینه پیشتاز بود و همچنین دوره های تحصیلات تکمیلی کارآفرینی را در این دانشگاه راه اندازی کرد و زمینه گفتمان کارآفرینی در کشور شد به طوری که امروز بیش از 10دانشگاه کشور دوره های تحصیلات تکمیلی کارآفرینی را راه اندازی کرده اند.

سرپرست دانشگاه تهران افزود: کارآفرینی بین دانشگاهیان و حتی مسئولین نظام واژه ناشناخته ای بود که در این 10 سال اقدامات آموزشی و پژوهشی خوبی در این زمینه صورت گرفته است که منجر به شناخته شدن کارآفرینی شده و بین مسئولان ترویج یافته است.

وی ادامه داد: اکنون نوبت مسئولان است که درخصوص بهبود محیط کسب و کار برای ایده های کارآفرینانه تلاش کنند و انتظار از مسئولین کشوری و وزرای اقتصادی این است که قدم هایی برای بهبود محیط کسب و کار بردارند قوانین را بهبود بخشند و شرایط را برای کارآفرینان فراهم کنند.

وی ادامه داد: البته این نگاه مثبت در کشور وجود دارد و اشکال در اجرای قوانین است و امیدواریم با توجه به نگاهی که در کشور برای کارآفرینی وجود دارد مسائل و مشکلات پیش روی کارآفرینان برداشته شود.

امید ادامه داد: دانشگاه تهران به عنوان نماد آموزش عالی در بخش بین المللی کارآفرینی نقش خود را خوب انجام داده و در این مسیر اقدامات لازم را انجام داده است.

کد مطلب 2241072

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