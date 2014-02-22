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۳ اسفند ۱۳۹۲، ۹:۴۲

هفته بیست و دوم بوندسلیگا؛

شالکه مقابل ماینتس متوقف شد

شالکه مقابل ماینتس متوقف شد

هفته بیست و دوم رقابتهای بوندسلیگا جمعه شب با برگزاری یک دیدار آغاز شد که طی آن تیم فوتبال شالکه مقابل ماینتس متوقف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار که در حضور نزدیک به 61 هزار تماشاگر ورزشگاه ولتینز آره نا برگزار شد تیم فوتبال شالکه مقابل میهمان خود ماینتس با تساوی بدون گل متوقف شد.

در ادامه رقابتهای این هفته شنبه شب 6 دیدار دیگر برگزار می شود که برنامه آن به شرح زیر است:

* مونشن گلادباخ – هوفنهایم
* هامبورگ – دورتموند
* نورنبرگ – آینتراخت برانشوایگ
* اشتوتگارت – هرتابرلین
* فرایبورگ – آوگسبورگ
* ولفسبورگ – بایرلورکوزن

جدول رده بندی:
1- بایرن مونیخ 59 امتیاز
2- بایرلورکوزن 43 امتیاز
3- دورتموند 42 امتیاز
4- شالکه 41 امتیاز
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16- فرایبورگ 18 امتیاز
17- هامبورگ 16 امتیاز
18- آینتراخت برانشوایگ 15 امتیاز

کد مطلب 2241075

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