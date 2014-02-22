حفظ فاصله سه امتیازی دبیری تبریز با گیتی پسند اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های دبیری تبریز و شهید منصوری قرچک حساس ترین بازی هفته بیست و دوم رقابت های لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور بود که در نهایت با برتری پرگل هفت بر سه شاگردان وحید شمسایی در تیم دبیری به پایان رسید.

در این دیدار که شامگاه جمعه در سالن علوم پزشکی تبریز و با استقبال خوب تماشاگران برگزار شد، تیم دبیری توانست بازی بهتر و برتری نسبت به میهمان خود انجام دهد و پس از شکست ناباورانه در خانه تیم پائین جدولی راه ساری یک پیروزی ارزشمند خانگی به دست بیاورد.

گل های تیم دبیری تبریز را در این دیدار بهروز جعفری و فرهاد فخیم هر کدام دو بار و وحید شمسایی، بابک اکبری، و محمدرضا سنگ سفیدی هر کدام یک بار به ثمر رساندند و برای تیم شهید منصوری نیز حمید نصیری، میثم خیام و علی کیایی گلزنی کردند.

عبدالحمید باقری و ابراهیم مسیبی داوران اول و دوم این بازی بودند و کمال بایزیدی و رامین امید باراندوزی آنها را در امر قضاوت این بازی یاری کردند.

در پایان این بازی تیم دبیری با 52 امتیاز از 22 بازی در صدر قرار گرفت و فاصله سه امتیازی خود را با تیم گیتی پسند اصفهان حفظ کرد. تیم منصوری قرچک نیز با این شکست 43 امتیازی باقی ماند تا از رده چهارم تکان نخورد.

اما زدن هفت گل در این بازی توسط بازیکنان تیم دبیری سبب شد تا شاگردان شمسایی در پایان هفته بیست و دوم به مرز صد گل زده رسیده و همچنان بهترین خط حمله لیگ را به نام خود داشته باشند. صدمین گل فصل تیم دبیری را فرهاد فخیم بهترین گلزن این تیم وارد دروازه تیم منصوری کرد.

فخیم با زدن 22 گل بهترین گلزن لیگ برتر است.