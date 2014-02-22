به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرسول بهنام‌راد صبح شنبه در نشست صنایع مرتبط با خرمای استان بوشهر با اشاره به ظرفیت بالای تولید خرما در استان بوشهر اظهار داشت: تولید خرما یکی از مهمترین ظرفیت های اقتصادی استان بوشهر است که افراد زیادی در این بخش مشغول به فعاالیت هستند.

وی با تاکید بر لزوم توسعه و گسترش زیرساخت‌های تولید و فرآوری و بسته‌بندی مناسب خرمای بوشهر، بیان داشت: در نخلستان‌های استان بوشهر سالانه 160 هزار تن خرما تولید می‌شود که بخشی از این خرما صادر می‌شود و بقیه نیز در داخل کشور توزیع می‌شود.

مدیر صنایع کشاورزی استان بوشهر به نقش بسیار مهم بسته‌بندی مطلوب محصولات در دست‌یابی به بازار مناسب اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: با توسعه صنایع بسته‌بندی و فرآوری خرما شاهد بهبود وضعیت فروش خرمای استان خواهیم بود.

افزایش 26 درصدی صادرات خرمای استان بوشهر

وی اضافه کرد: در استان بوشهر 50 واحد فرآوری خرما با سرمایه‌گذاری 216 میلیارد ریال به بهره‌برداری رسیده است که دارای 70 هزار تن ظرفیت اسمی هستند و توانمندی فرآوری بیش از این میزان را نیز دارند.

بهنام راد با بیان اینکه بیش از دو هزار و 500 نفر در این واحدها مشغول به فعالیت هستند، بیان داشت: تولید موادی چون شیره، الکل، سرکه، خمیر، لواشک، چیپس از خرما و خرمای غنی شده و . . . از جمله محصولات این واحدها است.

وی از صادرات بیش از هشت هزار تن خرمای استان بوشهر در سال جاری خبر داد و افزود: شاهد افزایش 26 درصدی صادرات خرما هستیم و امسال پیش‌بینی می‌کنیم که میزان صادرات خرمای استان بوشهر به بیش از 12 هزار تن برسد.