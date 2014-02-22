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۳ اسفند ۱۳۹۲، ۱۱:۰۱

بهنام‌راد:

سرمایه‌گذاری 216 میلیارد ریالی برای راه‌اندازی واحدهای فرآوری خرما در بوشهر

سرمایه‌گذاری 216 میلیارد ریالی برای راه‌اندازی واحدهای فرآوری خرما در بوشهر

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیر صنایع کشاوری استان بوشهر از سرمایه‌گذاری 216 میلیارد ریالی برای راه‌اندازی واحدهای فرآوری خرما در بوشهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرسول بهنام‌راد صبح شنبه در نشست صنایع مرتبط با خرمای استان بوشهر با اشاره به ظرفیت بالای تولید خرما در استان بوشهر اظهار داشت: تولید خرما یکی از مهمترین ظرفیت های اقتصادی استان بوشهر است که افراد زیادی در این بخش مشغول به فعاالیت هستند.

وی با تاکید بر لزوم توسعه و گسترش زیرساخت‌های تولید و فرآوری و بسته‌بندی مناسب خرمای بوشهر، بیان داشت: در نخلستان‌های استان بوشهر سالانه 160 هزار تن خرما تولید می‌شود که بخشی از این خرما صادر می‌شود و بقیه نیز در داخل کشور توزیع می‌شود.

مدیر صنایع کشاورزی استان بوشهر به نقش بسیار مهم بسته‌بندی مطلوب محصولات در دست‌یابی به بازار مناسب اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: با توسعه صنایع بسته‌بندی و فرآوری خرما شاهد بهبود وضعیت فروش خرمای استان خواهیم بود.

افزایش 26 درصدی صادرات خرمای استان بوشهر

وی اضافه کرد: در استان بوشهر 50 واحد فرآوری خرما با سرمایه‌گذاری 216 میلیارد ریال به بهره‌برداری رسیده است که دارای 70 هزار تن ظرفیت اسمی هستند و توانمندی فرآوری بیش از این میزان را نیز دارند.

بهنام راد با بیان اینکه بیش از دو هزار و 500 نفر در این واحدها مشغول به فعالیت هستند، بیان داشت: تولید موادی چون شیره، الکل، سرکه، خمیر، لواشک، چیپس از خرما و خرمای غنی شده و . . . از جمله محصولات این واحدها است.

وی از صادرات بیش از هشت هزار تن خرمای استان بوشهر در سال جاری خبر داد و افزود: شاهد افزایش 26 درصدی صادرات خرما هستیم و امسال پیش‌بینی می‌کنیم که میزان صادرات خرمای استان بوشهر به بیش از 12 هزار تن برسد.

کد مطلب 2241079

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