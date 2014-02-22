۳ اسفند ۱۳۹۲، ۹:۴۶

کاشی خبر داد:

250 سازمان مردم نهاد در قزوین فعالیت می کنند

قزوین- خبرگزاری مهر: مديركل دفتر اجتماعي و فرهنگي استانداري قزوین، از فعالیت 250 سازمان مردم نهاد در قزوین خبر داد.

حسن كاشي در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاري همايش سازمان هاي مردم نهاد در استان اظهارداشت: همايش مديران سازمان هاي مردم نهاد استان با حضور استاندار قزوين، معاون سازمانهاي مردم نهاد مركز امور اجتماعي و فرهنگي وزارت كشور و مديران دستگاههاي اجرايي مرتبط، روز يكشنبه  4 اسفند در محل سالن اجتماعات استانداري برگزار مي شود.

وي يادآورشد: اين نشست صميمي با هدف تبيين رويكرد دولت تدبير و اميد در مورد سازمان هاي مورد نهاد، جهت گيري و انتظارات استاندار و همچنين انتظارات مديران سازمان هاي مردم نهاد فعال استان در بخش هاي مختلف برگزار خواهد شد.

مديركل دفتر اجتماعي و فرهنگي استانداري افزود: در اين همايش از كليه مديران سازمان هاي مردم نهاد فعال و مرتبط با ماموريت استانداري، فرمانداري ها، ادارات كل بهزيستي، ورزش و جوانان و فرهنگ و ارشاد اسلامي براي حضور در اين نشست دعوت بعمل آمده است.

وي تصریح کرد: درحال حاضر قريب به  250 سازمان مردم نهاد در موضوعات مختلفي نظير، بانوان و خانواده، فرهنگي، آموزشي و تحقيقي، همايشي، خيريه، محيط زيست، عمران و آباداني، اقوام، اجتماعي، جوانان در استان قزوين فعاليت مي كنند.

این مسئول در پایان یادآورشد: همزمان با برگزاري اين همايش، با حضور اعضاي هيأت نظارت عالي سازمانهاي مردم نهاد وزارت كشور در استان قزوين، نشست مشترک هيئت نظارت كشور و هيئت نظارت استان برگزار مي شود.

