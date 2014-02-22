250 سازمان مردم نهاد در قزوین فعالیت می کنند

حسن كاشي در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاري همايش سازمان هاي مردم نهاد در استان اظهارداشت: همايش مديران سازمان هاي مردم نهاد استان با حضور استاندار قزوين، معاون سازمانهاي مردم نهاد مركز امور اجتماعي و فرهنگي وزارت كشور و مديران دستگاههاي اجرايي مرتبط، روز يكشنبه 4 اسفند در محل سالن اجتماعات استانداري برگزار مي شود.

وي يادآورشد: اين نشست صميمي با هدف تبيين رويكرد دولت تدبير و اميد در مورد سازمان هاي مورد نهاد، جهت گيري و انتظارات استاندار و همچنين انتظارات مديران سازمان هاي مردم نهاد فعال استان در بخش هاي مختلف برگزار خواهد شد.

مديركل دفتر اجتماعي و فرهنگي استانداري افزود: در اين همايش از كليه مديران سازمان هاي مردم نهاد فعال و مرتبط با ماموريت استانداري، فرمانداري ها، ادارات كل بهزيستي، ورزش و جوانان و فرهنگ و ارشاد اسلامي براي حضور در اين نشست دعوت بعمل آمده است.

وي تصریح کرد: درحال حاضر قريب به 250 سازمان مردم نهاد در موضوعات مختلفي نظير، بانوان و خانواده، فرهنگي، آموزشي و تحقيقي، همايشي، خيريه، محيط زيست، عمران و آباداني، اقوام، اجتماعي، جوانان در استان قزوين فعاليت مي كنند.

این مسئول در پایان یادآورشد: همزمان با برگزاري اين همايش، با حضور اعضاي هيأت نظارت عالي سازمانهاي مردم نهاد وزارت كشور در استان قزوين، نشست مشترک هيئت نظارت كشور و هيئت نظارت استان برگزار مي شود.