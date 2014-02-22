بزرگداشت روز زبان مادری در رشت/ فیلم سفر ابراهیم حقیقی به روی صحنه می رود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا ثقتی پیش از ظهر شنبه در مصاحبه با خبرنگاران افزود: زبان مادری بعنوان ریشه و پیوند دهنده مردمان هر دیار نقش بسزایی در انتقال فرهنگ و آداب و رسوم از یک نسل به نسل دیگر دارد.

وی اظهارداشت: اهمیت زبان مادری ( نخستین زبانی که شخص از سوی آن با جهان اطراف خود آشنا می‌ شود ) بر هیچ‌کسی پوشیده نیست و ارزش‌گزاری نسبت به آن به‌گونه‌ روزافزونی در حال رشد است.

رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی رشت گفت: عدم پایبندی به هویت، فرهنگ و زبان مادری مسئله مهمی است که امروزه بشریت را تهدید می کند.

وی در ادامه با بیان اینکه دوم اسفند ( 21 فوریه ) را روزی دانست که در جهان بنام روز زبان مادری نام گرفته است، افزود: به همین مناسبت در روز یکشنبه چهارم اسفند ماه امسال برخی از مفاخر فرهنگ، ادب و هنر رشت، جمعی از مسئولان و مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان در نشستی که به منظور بزرگداشت زبان مادری در این اداره برگزار می شود، حضور خواهند داشت تا ضمن گرامیداشت این روز راه های نشر و گسترش بیشتر فرهنگ و زبان مادری را مورد بحث و بررسی قرار دهند.

ثقتی همچنین تقدیر از فعالان نشر و کسانی را که در راه احیای زبان مادری تلاش کرده اند از برنامه های جنبی این نشست عنوان کرد و یادآورشد: زبان يك فرد از لحظه تولد تا موقع مرگ تكامل مي يابد و در این میان زبان مادری به عنوان هویت و شناسنامه افراد هر جامعه است.

کنسرت کوارتت زهی اروند در رشت

وی گفت: " کوارتت زهی اروند " در روزهای پنجشنبه و جمعه هشتم و نهم اسفند ماه امسال در سالن شهید ابراهیم انصاری ( وارش ) مجتمع فرهنگی و هنری خاتم الانبیا (ص) رشت بروی صحنه خواهد رفت.

رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی رشت افزود: این کنسرت در سال ۱۳۹۰ با هدف گسترش موسیقی کلاسیک در ایران و ارائه یکی از برجسته‌ ترین آنسامبل‌ های موسیقی مجلسی (کوارتت زهی)، که بزرگترین آهنگسازان جهان از اواخر سده ۱۸ میلادی تاکنون آثار درخشانی برای آن نوشته‌ اند، پایه گذاری شده است.

وی اظهارداشت: این کوارتت در طول سال‌ های فعالیت خود به برگزاری کنسرت‌ های متعددی در تالار‌های مهم موسیقی مبادرت ورزیده که از آن جمله می‌ توان به کنسرت در تالار آوینی، کنسرت در کلیسای انجیلی آلمانی‌ ها، کنسرت در تالار رودکی و غیره اشاره کرد.

ثقتی افزود: کوارتت اروند در برنامه‌ های خود آثاری از بتهوون، دورژاک، هایدن، شوستاکویچ، باخ، مندلسون، چایکوفسکی، هرمز فرهت و نیز کنسرتو پیانو در دو ماژور اثر موتسارت (به همراه رافائل میناسکانیان پیانیست برجسته ایرانی) را اجرا و موسیقی فیلم سایه روشن به کارگردانی فرزاد موتمن و آهنگسازی رسول پورسنگری از سوی این کوارتت اجرا شده است.

وی اذعان داشت: کوارتت زهی اروند در برنامه های زمستان امسال برگزاری یک تور کنسرت در شهرهای رشت، اهواز و تهران را برنامه‌ ریزی کرده که در آنها آثاری از لودویگ و ان بتهوون (کوارتت شماره ۵)، داریوس مییو (کوارتت شماره۴) و فلیکس مندلسون (کوارتت اپوس۴۴ شماره ۲) را اجرا خواهد کرد.

رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی رشت تصریح کرد: این تور کنسرت با همکاری آموزشگاه موسیقی شیدا (رشت)، حوزه هنری استان خوزستان، آموزشگاه موسیقی هم آوا و بنیاد رودکی، مجموعه سی گذر و با همکاری این اداره اجرا می شود.

وی افزود: امیر باورچی (ویلن)، آوا شادمانی (ویلن)، بابک کوهستانی (ویلا)، آیدین احمدی نژاد ( ویلنسل) از نوازندگان این کنسرت هستند.

ثقتی تاکید کرد: کنسرت کوآرتت زهی اروند در روزهای هشتم و نهم اسفند ماه جاری ساعت 19 در سالن شهید انصاری ( وارش ) مجتمع فرهنگی و هنری خاتم انبیا (ص) رشت به روی صحنه خواهد رفت و علاقمندان برای تهیه بلیط می توانند با مراجعه به سایت www.sigozar.com به صورت آنلاین، با امکان انتخاب صندلی و یا تماس با نمایندگی های فروش اقدام به تهیه بلیط کنند.

وی ادامه داد: مراکز فروش بلیط در رشت شامل آموزشگاه موسیقی شیدا، آموزشگاه موسیقی کوبه، کتابفروشی ماه نو، شهر کتاب گلسار، شهر کتاب لاکانی و کافه گپ ( لاهیجان ) است.

نمایش فیلم سفر ابراهیم حقیقی در رشت

رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی رشت گفت: فیلم سفر در ستایش هفتاد سالگی محمد احصائی، عباس کیارستمی و آیدین آغداشلو سه تن از پیشگامان هنر معاصر ایران که با عمری پر بار به مرز هفتاد سالگی رسیده‌اند، ساخته شده است.

وی افزود: پرداختن به قدمت دوستی های این سه بزرگمرد هنر ایران که هریک برای دیگری قدیمی ترین و بهترین یار است از دغدغه های استاد ابراهیم حقیقی برای ساخت این مستند بوده است، دوستی های 50 ساله که بین این سه مرد باقی ماند تا امروز که هرکدام آنها برای خود کسی هستند در تاریخ هنر ایران، ادامه یافت.

ثقتی اظهارداشت: یکی محمد احصایی شد خوشنویسی که خط هایش جاودانه گشت بر بوم رنگ و نقاشی و خیال، دیگری آیدین آغداشلو شد که دغدغه گذشته را در قالب مدرن پیاده کرد و شد نقاش بزرگ ایران و آن دیگری عباس کیارستمی گشت که عکس هایش، فیلم هایش و نوشته هایش یکی بعد از دیگری برای ایران افتخاری به همراه آورد.

وی تاکید کرد: فیلم مستند در ستایش هفتاد سالگی سفر به همت خانه فرهنگ گیلان و با همکاری فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رشت سه شنبه هفتم اسفند ماه جاری ساعت 17 در سالن دکتر رحمدل مجتمع فرهنگی و هنری خاتم الانبیا (ص) رشت به نمایش در می آید.

رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی رشت افزود: ابراهیم حقیقی متولد ۱۳ مهر ماه سال ۱۳۲۸ تهران و فارغ‌ التحصیل کارشناسی ارشد معماری دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران در سال ۱۳۵۴ است. همچنین وی عضو انجمن بین‌المللی طراحان گرافیک، انجمن تصویرگران کتاب کودک و انجمن فیلمسازان مستند ایران است.

وی ادامه داد: حقیقی در طی سال‌ ها، فعالیت خود را در بخش‌های مختلف طراحی صحنه فیلم و سریال، تیتراژ فیلم‌ های سینمایی، مدیریت هنری و طراحی جلد کتاب، ساخت فیلم، طراحی پوستر ، عکاسی، نقاشی و غیره متمرکز کرده‌ است.