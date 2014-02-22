دولت فعلا هیچ برنامه ای برای تقسیمات کشوری ندارد/ گازرسانی به "دیشموک"و"چاروسا"ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد بزرگواری شامگاه جمعه در جمع مردم بخش چاروسا افزود: با وجود مشکلاتی که در کشور وجود دارند ما باید سیاست های هر دولتی را در نظر بگیریم و حمایت کنیم.

وی با اشاره به جمله معروف امام(ره) که " مردم ولی نعمت ما هستند"، اظهار داشت: ما نباید هیچگاه فرمایشات امام خمینی(ره) را فراموش کنیم و این فرمایشات باید سرلوحه فکر و عمل ما باشند.

بزرگواری خاطرنشان کرد: این جمله امام(ره) به این معناست که اگر مردم به صحنه نمی آمدند و انقلاب نمی کردند و در این 35 سال با حضور خود نظام جمهوری اسلامی را از آفت ها و گزندها حفظ نمی کردند این انقلاب پایدار نبود.

وی با بیان اینکه صفت خدمتگذاری برازنده هر کسی نیست، اضافه کرد: به این خاطر که مردم ولی نعمت ما هستند همه خدمتگزاران باید همیشه تلاششان در این راستا باشد که خدمت بی منت به مردم داشته باشند.

نماینده مردم کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده در مجلس شورای اسلامی به بیان سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری اشاره داشت و تصریح کرد: این سیاست ها یعنی ما در حال نزدیک شدن به برهه ای از زمان هستیم که باید روی پای خود بایستیم و به داشته های خود توجه کنیم و نباید هیچ انتظاری از خارجی ها داشته باشیم.

بزرگواری با اشاره به اینکه قدرت نظام جمهوری اسلامی یک طرف و تمام قدرت های سلطه جهانی یک طرف روی میز مذاکره می نشینند، ادامه داد: ما باید همه سختی ها، تحریم های اقتصادی و مشکلات را تحمل کنیم تا در آینده نیز ایران اسلامی به یک قدرت جهانی تبدیل شود.

این نماینده اصولگرای مجلس با بیان اینکه مردم باید آگاه شوند که در حال حاضر وضعیت بودجه ای و اعتباری کشور آنگونه نیست که همه خواسته های مردم را پاسخ دهد، خاطرنشان کرد: همین که مسئولان در میان مردم حضور یابند و مردم مشکلاتشان را بیان کنند برای آنها مایه دلگرمی است.

گازرسانی به "دیشموک" و "چاروسا" برای جلوگیری از تخریب منابع طبیعی ضروری است

نماینده مردم کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مسئولان باید بودجه وارده شده به هر شهرستان، بخش، دهستان و روستا را اطلاع رسانی کنند، تصریح کرد: این اطلاع رسانی ها باعث پایین آوردن توقعات مردم می شود.

بزرگواری وظیفه نماینده مجلس را تنها قانون گذاری و نظارت دانست و یادآور شد: نماینده مشکلات مردم را پیگیری می کند اما مشکلات را خود نماینده رفع نمی کند و مسئولان در قوه مجریه باید مشکلات را رفع کنند.

نماینده مردم کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنانش مهمترین دغدغه منطقه دشمن زیاری، بخشهای قلعه رئیسی و دیشموک را گاز رسانی عنوان و اظهار داشت: پروژه گاز رسانی به این بخش ها در دولت دهم تصویب و مطالعات آنها از طریق استان خوزستان در مدت 40 روز صورت گرفت و کارهای اولیه آن در اویل دولت های دهم انجام و 20کیلومتر لوله خریداری شد و آماده کلنگ زنی بود اما متاسفانه با کارشکنی تعدادی این پروژه به سرانجام نرسید.

وی جممعیت این بخش ها را بیش از 50 هزار نفر برشمرد و ادامه داد: این بخش ها در نقطه جنگلی بلوط واقع شده اند که به دلیل اینکه گاز رسانی در این منطقه انجام نشده مردم از درختان به عنوان سوخت استفاده می کنند که خطر بسیار بزرگی منابع طبیعی را تهدید می کند.

وی در پایان شهرستان شدن این منطقه را یکی از توقعات بجای این مردم نام برد و اضافه کرد: در دولت دهم پیگیری هایی در این مورد صورت گرفت امادر دولت یازدهم وزیر کشور نیز دستوراتی داده است که امیدواریم این امر محقق یابد.