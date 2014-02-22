کمبود اعتبار مانع پیشرفت آبادان نشد/ بهره برداری از 25 پروژه شهرداری

سید فیاض موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: فعالیت های شهرداری و پیشنهادهای شورای شهر مکمل یکدیگر هستند و تعامل این دو نهاد با یکدیگر می تواند با به ثمر رساندن اهداف موردنظر در پیشرفت روز افزون آبادان نقش داشته باشد.

وی افزود: در این مدت و با همکاری شهرداری توانستیم 25 پروژه عمرانی، فرهنگی و ورزشی را در آبادان به ثمر برسانیم.

نائب رئیس شورای شهر آبادان به پروژه های تکمیل شده اشاره کرد و گفت: احداث و توسعه پارک ها و فضای سبز، زمین مصنوعی، تکمیل و بهبود وضعیت بازار امام، توسعه بازار ماهی فروش ها، از اهم این پروژها است.

موسوی در بخشی دیگر به وضعیت نخیلات آبادان اشاره کرد و گفت: خرمای آبادان و خوزستان از مرغوب ترین نوع خرما است و به تمام دنیا صادر می شود، در این راستا کمیته ای با این موضوع تشکیل داده تا بتوانیم حوزه کشاورزی که در سالهای گذشته رو به فراموشی بود را دوباره احیا کنیم و بتوانیم نخیلات را به حالت قبل از جنگ برگردانیم.

وی در خصوص بهبود وضعیت نخیلات در پایان به خبرنگار مهر گفت: در این کمیته پیشنهاد احداث کارخانه های فرآورده های خرما را دادیم که در گذشته به این موضوع اندیشیده نشده بود.