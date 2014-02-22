یازدهمین شکست تیم هلال احمر در لیگ برتر فوتسال رقم خورد/ سیر نزولی از رده چهارم تا دهم

به گزارش خبرنگار مهر، باخت خانگی تیم هلال احمر تبریز برابر تیم پائین جدولی شهرداری ساوه یکی از نتایج هفته بیست و دوم رقابت های فوتسال لیگ برتر باشگاه های کشور بود که شامگاه جمعه در سالن شهید پور شریفی تبریز رقم خورد.

در این دیدار ابتدا تیم میهمان با دو گل وحید رفیعی و مصطفی ظریفیان از حریف خود پیش افتاد اما در ادامه تیم هلال احمر بازی خوبی نسبت به دقایق پیشین از خود به نمایش گذاشت و توانست با گل های حسن محمدی و احمد صفری نتیجه را به تساوی دو بر دو بکشاند.

در ادامه اما تیزهوشی بازیکنان تیم شهرداری ساوه سبب شد تا انها توسط محمد شجری به گل سوم خود رسیده و یازدهمین باخت فصل تیم هلال احمر را رقم بزنند. این گل همچنین تیم شهرداری ساوه را که پیش از این از 21 بازی فقط سه پیروزی کسب کرده بود، صاحب چهارمین برد فصل کرد و این تیم را به امتیاز 18 رساند.

تیم هلال احمر تبریز با این شکست 23 امتیازی و در رده دهم جدول باقی ماند. با شکست برابر ساوه، سریال ناکامی های شاگردان محسن خبیری در نیم فصل دوم همچنان ادامه پیدا کرد.

هلال احمر که تیم شگفتی ساز نیم فصل اول لیگ لقب گرفته بود، در ادامه و بخصوص در نیم فصل دوم هرگز نتوانست به روند خوب خود ادامه دهد و تیمی که در مقطعی از فصل حتی تا رده چهارم نیز بالاتر رفته بود، اکنون در رده دهم قرار دارد که این نشان دهنده سیر نزولی محسوس تیم جوان هلال احمر در هفته های روبه پایان فصل است. هلال احمر هفته بعد در اصفهان به میهمانی تیم زمزم 17 امتیازی و رده دوازدهمی می رود.

تیم شهرداری تبریز هم در آغازین بازی های هفته بیست و دوم لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور روز پنجشنبه برابر تیم راه ساری، ملقب به گربه سیاه تیم های تبریز تن به تساوی سه بر سه داده بود.

راه ساری در سه هفته اخیر لیگ برتر با سه تیم تبریزی بازی کرده که به ترتیب برابر هلال احمر در تبریز با نتیجه یک بر صفر پیروز شده، دبیری را در ساری با نتیجه پنج بر چهار شکست داده و شهرداری را هم در تبریز با نتیجه مساوی سه بر سه متوقف کرده است.

راه ساری قبل از رویارویی با سه تیم تبریزی در سه هفته اخیر، از 19 بازی خود تنها پنج امتیاز اندوخته بود و تیم فانوس به دست لیگ بود که با جمع آوری هفت امتیاز از تبریزی ها، مجموع امتیازات خود را به عدد 12 افزایش داد تا در هفته های رو به پایان فصل کورسوی امیدی برای بقا در لیگ برتر داشته باشد.