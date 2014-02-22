به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، سوال 99 نماینده مجلس شورای اسلامی از وزیر امور خارجه در دستور کار این هفته کمیسیون امنیت ملی قرار دارد.

بر این اساس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه از ظریف وزیر امورخارجه دعوت کرده تا پاسخگوی سوال 99 نماینده مجلس در موضوعات مختلف باشند.

ایرج ندیمی نماینده لاهیجان و سیاهکل، حسینعلی شهریاری نماینده زاهدان، ابراهیم آقامحمدی نماینده خرم‌آباد، علی‌اکبر آقایی نماینده سلماس و فرهاد بشیری نماینده پاکدشت از جمله نمایندگانی هستند که سوال آنان از ظریف در کمیسیون امنیت ملی مطرح خواهد شد.

همچنین سوال مشترک جواد کریمی‌قدوسی، بهرام بیرانوند، احمد آریایی‌نژاد، ابوالقاسم جراره و حبیب آقاجری به ترتیب نمایندگان مشهد، بروجرد، ملایر،‌بندرعباس و بندرماهشهر در نوبت رسیدگی در کمیسیون قرار دارند.

سه سوال دیگر از ظریف به ترتیب با امضاهای 54 نماینده، 23 نماینده و 12 نماینده نیز از جمله سوالاتی است که ظریف با حضور در جلسه روز یکشنبه کمیسیون باید پاسخگوی آنها باشد.

به گزارش مهر، پیش از این اخباری مبنی بر جمع آوری امضا برای سوال از وزیر خارجه به دلیل اظهارات مبهم وی درخصوص به رسمیت یا نشناختن اسراییل و همچنین علت لغو سفر هیات نظامی کره شمالی به ایران با ممانعت آمریکا منتشر شده است و به نظر می رسد فراخوانی وزیر به کمیسیون در هفته جاری به دنبال تنظیم این سوالات از وی باشد.