دانشگاه آزاد در لیگ شمشیربازی صدرنشین ماند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم دانشگاه آزاد در جریان دیدارهای هفته پنجم مسابقات شمشیربازی لیگ سراسری مردان و در بخش اسلحه سابر تیم طراوت گیلان صدرنشین شد. بعد از این تیم 36 امتیازی تیم‌های دانشگاه آزاد و اصفهان با 34 و 28 امتیاز به ترتیب دوم و سوم شدند.

در رقابت‌های اسلحه اپه و فلوره اما عنوان صدرنشینی به تیم دانشگاه آزاد رسید. بر این اساس در رقابت‌های اسلحه اپه دانشگاه آزاد با 40 امتیاز صدرنشین شد. دو تیم برنا و شهرداری ارومیه در این بخش از مسابقات به ترتیب با 34 و 33 امتیاز در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

دانشگاه آزاد صدرنشین در اسلحه فلوره صاحب 24 امتیاز شد. جایگاه‌های دوم و سوم این جدول به ترتیب به هیات ساری و اصفهان اختصاص یافت که 18 و 17 امتیاز کسب کرده بودند.

بدین ترتیب با توجه به نتایج به دست آمده در دیدارهای سه اسلحه سابر، اپه و فلوره هفته پنجم مسابقات شمشیربازی لیگ سراسری کشور تیم دانشگاه آزاد در مجموع سه اسلحه عنوان صدرنشینی را به خود اختصاص داد. دانشگاه آزاد در این جدول صاحب 98 امتیاز است. تیم‌های ساری و اصفهان هم به ترتیب با 75 و 72 امتیاز دوم و سوم شدند.

مسابقات شمشیربازی لیگ سراسری مردان جمعه آینده با برگزاری دیدارهای هفته ششم و پایانی به کار خود خاتمه می‌دهد.

