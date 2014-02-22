به گزارش خبرنگار مهر، عزیزاله مهدیان صبح شنبه در بازدید از طرح‌های عمرانی در مناطق زلزله‌زده شنبه و طسوج دشتی اظهار داشت: از بدو زلزله بیستم فروردین ماه تاکنون در این مناطق کارهای خیلی خوبی صورت گرفته به طوری که هم اکنون مردم به شرایط زندگی عادی خود برگشته اند.

وی افزود: در حال حاضر تعدادی از مساجد و حسینیه‌ها در این مناطق توسط بنیاد مسکن در دست ساخت است که پیشرفت فیزیکی این پروژه‌ها مطلوب است.

معاون امور بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن کشور ادامه داد: در مرحله اول یک هزار و ۲۲۸ واحد آسیب دیده، نوسازی، مقاوم سازی، تکمیل و پایان کار دریافت کرده‌اند.

آغاز کار بازسازی 100 واحد در مرحله دوم

وی تصریح کرد: در مرحله دوم نیز ۳۷۲ واحد مسکونی در این مناطق در برنامه بازسازی قرار دارند که تاکنون کار بیش از ۱۰۰ واحد آغاز شده و بقیه در مرحله انعقاد قرارداد با بانک هستند.

مهدیان همچنین از طرح‌های هادی در شش روستا و شهر مناطق زلزله‌زده نیز بازدید و خاطرنشان کرد: از این تعداد پنج طرح هادی در روستاها و یک طرح نیز در شهر شنبه اجرا خواهد شد که تاکنون طرح هادی روستای سنا با حضور مسئولین مورد بهره برداری قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه برای اجرای این طرح‌ها مبلغ 60 میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی تخصیص داده شده بیان کرد: سه طرح هادی در روستاهای کردلان، چاهگاه وامام آباد در دهه حساب 100امام که از 21 فرودین تا30 فرودین است، مورد بهره برداری قرار می گیرد.