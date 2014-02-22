حمایت سازمان صنعت و معدن و تجارت هرمزگان از ورود فولاد سازان به حوزه های معدنی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین شیرعلی زاده صبح شنبه در نشستی با خبرنگاران در پاسخ به سئوالی در مورد اینکه "نگرش سازمان صنعت ،معدن و تجارت نسبت به صنعت فولاد در استان هرمزگان چگونه است و آیا برنامه راهبردی به منظور پیشرفت و ارتقای این صنعت در این سازمان وجود دارد؟"بیان کرد: به طور کلی صنایع معدنی بزرگ مانند فولاد مس و آلومینیوم به چند دلیل دارای قابلیت ویژه برای توسعه در استان هرمزگان هستند که در این میان صنعت فولاد دارای اولویت بیشتری است. اگر تاریخچه ورود این صنعت به کشور را بررسی کنیم مشاهده می شود که در ابتدا صنایعی که اکنون در فولاد شهر اصفهان استقرار یافته است در ابتدا توجیه فنی آن برای استان هرمزگان و شهر بندر عباس برنامه ریزی شده بوده که بنا به دلایلی در این استان استقرار نیافته است و در چند دهه بعد در ابتدای سال 81 برنامه ای برای راه اندازی فولاد در هرمزگان تدوین شد که در نهایت منجر به تاسیس فولاد هرمزگان شد.

وی ادامه داد: به دنبال آن کارخانه های دیگری مانند فولاد کاوه به بهره برداری رسید و دو کارخانه دیگر نیز در حال ساخت است. استان هرمزگان قابلیتهاي زيادي جهت توسعه برای صنعت فولاد را دارد به گونه ای که قابلیت دارد قطب فولادکشور شود و با توجه به اینکه کارخانه های فولاد سازی باید بر اساس انرژی آب و برق و گاز دارای زیر ساخت های لازم باشند که در هرمزگان و بندر عباس با توجه به دسترسی به دریا و نیروگاهها و مخازن عظيم گاز در این زمینه مشکلی وجود ندارد ضمن اینکه برای پروژه های آینده از بخش خصوصی نیز دعوت شده است و به زودی پروژه های نیروگاهی در غرب بندرعباس مختص صنایع معدنی احداث خواهد شد که در آینده تامین انرژی برق این صنایع با مشکل مواجه نشود.

شیرعلی زاده اظهارداشت: در کشور احداث پراکنده کارخانه های فولاد شاید تصمیم درستی نبوده مثلا در کرمان، خراسان رضوی و یا یزد که اغلب مکانهایی است که برای تامین آب مورد نیاز آنها منابع کافی وجود ندارد و یا این منابع به صورت محدود است که این امر هزینه های اجرایی شدن پروژه را بالا می برد اما این مشکل در هرمزگان وجود ندارد و برای تامین این الزامات ضروری تولید محدودیتی وجود نخواهد داشت و از طرف دیگر زیر ساخت های لازم دیگر نیز تکمیل است مانند شبکه ریلی و جاده ای و بندری در غرب بندر عباس و منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس که هم به شبکه ریلی متصل است و هم دارای بندر اختصاصی است. در براوردهای صورت گرفته اگر صنایع فولاد هرمزگان به شبکه ریلی دسترسی نداشت باید حمل و نقل مواد اولیه و تولیدات این کارخانه ها به وسیله 2000 تریلر صورت میگرفت که این امر ناممکن بود.

وی در مورد بزرگترین دغدغه فولاد سازان کشوراز جمله فولاد هرمزگان در تامین مواد اولیه افزود: با توجه به اینکه در استان دو نوع کارخانه تولید فولاد وجود دارد و کارخانه های کوچک بخش خصوصی که در مقیاس کوچک و از طریق ذوب قراضه های آهنی مواد اولیه را تامین می کنند و دو کارخانه بزرگ فولاد که مواد اولیه آنها گندله است و فولاد هرمزگان که گندله را به آهن اسفنجی و در نهایت تختال تبدیل می کند و نظر به اینکه گندله در کشور به دلیل ظرفیت پایین کارخانه های گندله سازی به صورت محدود تولید می شود تامین مواد اولیه برای کارخانه های بزرگ مانند فولاد هرمزگان با مشکل مواجه است و سهمیه بندی هایی هم که انجام شده این مشکل را بیشتر ساخته است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان خاطرنشان کرد: می توان گفت یکی از بزرگترین علل این وضعیت عدم برنامه ریزی برای تولید گندله در زمان احداث کارخانه های فولاد است که هم اکنون برنامه هایی برای رفع این مشکل در حال اجراست این برنامه ها شامل احداث دو کارخانه گندله سازی در هرمزگان و همچنین بحث افزایش مصرف سنگ آهن در داخل و جلوگیری از گسترش خام فروشی سنگ آهن است.

وی گفت: در این زمینه دولت راهکارهایی برای حمایت از صنایع داخلی و کمک به فراوری و ایجاد ارزش افزوده بر روی سنگ آهن ایجاد کرده مانند ارایه تسهیلات برای احداث کارخانه های مواد اولیه فولاد و همچنین در زمینه صادرات سازمان توسعه تجارت خارجی ایران برنامه هایی را برای بهینه کردن تولید فولاد در ایران خواهد داشت که این قطعا در تعیین عوارض صادرات سنگ آهن توسط دولت تصمیم گیری هایی خواهد شد و سنگ آهن که به صورت خام صادر میشود دارای عوارض بیشتر و متفاوت تر با فراورده های سنگ آهن خواهد بود.

به گفته شیرعلی زاده، در زمان دولت قبلی امکان ثبت محدوده های معدنی توسط بخش خصوصی امکان پذیر نبود و در دولت جدید با آزادسازی این امر هر شهروند حقیقی و حقوقی این اجازه را دارد که محدوده های ثبت نشده را به نام خود به ثبت برساند.

وی ادامه داد: در شمال و شمال شرق استان هرمزگان مواد معدنی فلزی از جمله سنگ آهن وجود دارد که حتی تعدادی از آنها ثبت هم نشده اند علاوه بر این برخی از معادن راکد که به بهره برداری نرسیده اند نیز از مالکان سلب مالکیت شده که این معادن به زودی وارد سیکل مزایده شده و به فروش خواهد رسید اما در این میان تولید کنندگان فولاد می توانند این معادن را با قیمت مناسب تملک نمایند که در این بخش سازمان آماده همکاری با فولاد سازان در این زمینه است و سازمان صنعت و معدن و تجارت از ورود فولاد سازان به حیطه های معدنی حمایت خواهد کرد.

وی معتقد است: زمانی سرمایه گذاران به طرح های فولادی وارد می شوند که توجیه اقتصادی این طرحها دارای سود آوری باشد و در کنار توجیه فنی توجیه اقتصادی نیز داشته باشد در صنعت فولاد بهره بردای از حلقه آخر شروع شده که البته از نظر فنی و اقتصادی بهره برداری سریع در زمینه تولید فولاد کار درستی است اما حلقه های قبلی مانند تولید گندله و آهن اسفنجی در این چرخه ناقص است و با توجه به اینکه این فولاد سازی از حلقه آخر شروع شده است نقص ها و کمبودهایی در این زمینه وجود دارد که در سال جاری با دادن مجوزهایی برای احداث کارخانه های تولید کننده کنسانتره و گنده سازی پیش بینی می شود که در یک برنامه سه ساله مشکلات فولاد سازان به طور کامل رفع خواهد شد.

شیرعلی زاده تصریح کرد: همانطور که تاکید شد استان هرمزگان بهترین مکان برای تولید فولاد در ایران است و این استان این قابلیت را دارد که رتبه اول تولید فولاد در کشور را داشته باشد و به قطب اول فولاد سازی بدل شود همانطور که در برنامه های صنعتی کشوری و استانی نیز این امر پیش بینی شده است و در نهایت این امر به توسعه و شکوفایی اقتصاد استان کمک شایانی خواهد کرد.

وی افزود: سازمان صنعت ،معدن و تجارت از سال 81 به دانشگاههای استان توصیه کرد که همزمان با ساخت کارخانه های فولاد رشته های مرتبط با این صنعت را راه اندازی کنند تا در آینده برای تامین نیروی انسانی در استان با مشکل مواجه نباشیم و استان از نظر علمی نیز همپای صنعت فولاد رشد کند که البته این اتفاق در استان صورت نگرفت اما با توجه به اینکه صنعت فولاد یک صنعت کاربردی و مورد نیاز کشور است و ایران نیز از ذخایر بالای سنگ آهن برخوردار است و استان هرمزگان نیز در زمینه فولاد به پیشرفت های قابل توجهی دست یافته است همایش های تخصصی برای صنایع تخصصی به خصوص اینکه کارخانجات فولاد در کشور نیز قابل ملاحظه هستند می تواند دستاوردهای خوبی داشته باشد ضمن اینکه می توانیم برای گسترش و توسعه صنعت در استان از تجربه ها و ایده های دانشگاهیان کمک بگیریم و یافته های آنها را در صنعت استان عملیاتی کنیم.