بهره برداری از 70 هزار هکتار از طرح احیای اراضی خوزستان/ بدهی 200 میلیارد تومانی به پیمانکاران

احمد مطیعی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: 70 هزار هکتار از زمین های تحت پوشش طرح احیای اراضی خوزستان در شهرستان های اهواز، دشت آزادگان و رامهرمز به بهره برداری رسیده است.

وی با اشاره به اینکه این طرح در 550 هزار هکتار از اراضی خوزستان و ایلام با هدف توسعه و بهبود زمین های زراعی آغاز شده است، افزود: در سفر رئیس جمهوری به استان مقرر شده یک و نیم میلیارد دلار به این طرح اختصاص یابد که در این صورت، طرح ظرف سه سال آینده به اتمام می رسد.

به گفته وی، تا کنون 200 میلیارد تومان بدهی به پیمانکاران ایجاد شده که با اختصاص اعتبارات این بدهی ها تسویه می شود.

مسئول تهیه و تدوین اطلاعات طرح احیای اراضی خوزستان و ایلام اظهار کرد: این طرح با ایجاد شبکه های فرعی زهکشی و آبیاری راندمان مصرف آب و تولید محصول در هکتار کشاورزان را افزایش می دهد.

مطیعی با بیان اینکه راندمان آب کشاورزی در استان حدود 31 درصد است، خاطرنشان کرد: در این طرح با اجرای روش های نوین آبیاری راندمان آب کشاورزی بیش از دو برابر می شود و به 60 درصد می رسد.

دبیر طرح احیای اراضی خوزستان و ایلام همچنین گفت: در طرح احیای اراضی خوزستان سعی شده روش هایی به اجرا درآید که منجر به حفظ محیط زیست و منابع طبیعی شود.

وی توضیح داد: با تغییر در طراحی زهکش ها، دیگر حجم عظیمی از آب های زیرزمینی وارد آب های جاری نمی شوند.

مطیعی اضافه کرد: استفاده از فیلترهای مصنوعی به جای فیلترهای طبیعی (شن و ماسه) استفاده از معادن و حمل و نقل را کاهش می دهد. همچنین جایگزینی کانال های بتنی پیش ساخته با کانال های خاکی نیز گامی در راستای حفظ منابع آب و خاک است.

دبیر ستاد احیای اراضی خوزستان اظهار امیدواری کرد: با اجرای طرح های نوین تولیدات این اراضی از سه تن در هکتار (متوسط استانی) دو برابر شده و به شش تن در هکتار برسد.

به گزارش خبرنگار مهر، طرح توسعه کشاورزی در 800 هزار هکتار از اراضی خوزستان در سفر رهبری به استان در سال 75 به تصویب رسید. اجرای این طرح به دلیل عدم تخصیص اعتبارات از سه سال پیش آغاز شده است. مرحله نخست این طرح طرح احیای اراضی 550 هزار هکتار از اراضی خوزستان و ایلام است.