کرمانی های در صدر لیست ملی پوشان کاراته/رشته های رزمی مظلوم واقع شده اند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن رشیدی نژاد عصر جمعه در حاشیه مسابقات کاراته قهرمان قهرمانان استان کرمان که در رفسنجان برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: شهرستان رفسنجان در بین شهرستان های استان کرمان، با سه ملی پوش، بیشترین ملی پوش را داشته است و انتظار داریم قهرمانان این شهرستان در سال های آینده افزایش یابند.

وی با اشاره به اینکه استان کرمان در بین استان های دیگر بیشترین ملی پوش را دارد، افزود: از مسئولین کاراته شهرستان رفسنجان که با برگزاری مسابقات کاراته قهرمان قهرمانان استان کرمان آغازگر حرکتی جدیدی در کاراته شهرستان بوده اند قدردانی می کنم.

رشیدی نژاد گفت: از آنجایی که استان کرمان چند سالی در بخش کمیته ضعیف کار کرده است امیدواریم در آینده شاهد قهرمانانی در این بخش از شهرستان رفسنجان باشیم.

سرمربی تیم ملی کاراته تصریح کرد: رفسنجان در بخش آقایان رشته کاراته چند سالی ضعیف عمل کرده است اما در بانوان وجود بانوی کاراته کار ملی پوش از این شهرستان موجب افتخار بوده و می توانیم عملکرد بانوان را در این بخش بهتر بدانیم.

رشیدی نژاد تصریح کرد: نه تنها کاراته بلکه تمام رشته های رزمی مظلوم واقع شده اند، اما با برنامه ریزی پیشکسوتان و مربیان می توان در این راه قدم هایی برداشت.

مسابقات کاراته قهرمان قهرمانان استان کرمان برای نخستین بار در استان کرمان به میزبانی رفسنجان با همکاری هیئت کاراته و حوزه مقاومت حضرت رسول(ص) برگزار شد.

مسابقات در سه رده ۶۰- ، ۶۸+ و ۶۸- کیلوگرم برگزار شد و در این مسابقات قهرمانان آسیا و جهان از استان کرمان و کسانی که از این استان به اردوی تیم ملی دعوت شده اند، حضور داشتند.