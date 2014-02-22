سمپوزیوم فولاد 92 یاری رسان صنایع در حفظ و ارتقای محیط زیست باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید وفادار تصریح کرد: برگزاری این چنین سمپوزیوم هایی علمی که حاصل پروژه های تحقیقاتی مدلسازی شده و ممیزی های توسعه وتولید است می تواند علاوه بر توجه به حوزه های تخصصی و با صحه گذاشتن به جایگاه علم در عرصه تولید، شاخصهای زیست محیطی و اهمیت آنها را نیز دربرگرفته وتفکر و تعهد مثبت مدیران تولید را نسبت به حفاظت از محیط زیست افزایش دهد.

وی افزود: حضور فعال صنایع در این سمپوزیوم و آن هم در سطح (ملی وبین المللی) قطعا رسیدن به راهکارهای واحد یا به چالش کشیدن پیشنهادات مختلف را در راستای بهبود وضعیت کلی صنایع و بدنبال آن بهبود وضعیت صنایع را به دنبال خواهد داشت.

وفادار تصریح کرد: رایزنی های علمی جامعه بین المللی در این سمپوزیم ها می تواند جایگاه تخصصی تر و ویژه ای برای صنایع ایجاد کند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان تصریح کرد: وجود حساسیت های زیست محیطی از سوی متولیان محیط زیست و صاحبان صنایع در این سمپوزیوم ها می تواند حرکت به سمت جلو و در راستای بهبود وضعیت کلی صنایع و مرتع ساختن معضلات زیست محیطی صنایع را به دنبال داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه حرکت استان هرمزگان به سوی صنعتی شدن است، گفت: تبدیل شدن استان هرمزگان به پایتخت اقتصادی از طریق صنعتی شدن استان اتفاق فرخنده ای است و باید توجه داشت این توسعه بازخورد منفی به دنبال نداشته باشد.

وفادار ابراز داشت: در هر عرصه ای غافل ماندن از یک بعد وپرداختن به ابعاد دیگر شکل نامتوازی وشکننده ای به دنبال دارد پس توسعه همگام با تولید وپایبندی به اصول زیست محیطی می توانند حلاوت این اتفاق فرخنده را دو چندان کند.

لازم به ذکر است که سمپوزیوم «فولاد 92» با شعار "مزیت های محیطی، مواد، نیروی انسانی و دانش فنی " و با حضور 200 شرکت داخلی و خارجی در بندرعباس و به میزبانی فولادهرمزگان، پیشرفته‌ترین کارخانه فولاد کشور، شرکت فولاد هرمزگان ششم و هفتم اسفندماه سال جاری برگزار می‌شود.