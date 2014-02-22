وزیر بازرگانی چین وارد ایران شد/ هیات 110 نفره سرمایه گذاران چینی 11 اسفند در تهران

مجیدرضا حریری در گفتگو با مهر گفت: وزیر بازرگانی چین به همراه مدیرکل آسیای وزارت بازرگانی این کشور، وارد تهران شده اند و در کنار آنها، مقاماتی از صنایع و بخش های مخابراتی این کشور قرار دارند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین افزود: امروز تفاهم نامه ای میان این هیات با وزیر امور اقتصادی و دارایی به امضا می رسد و فردا نیز وزیر بازرگانی چین با محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران ملاقات خواهد کرد. ضمن اینکه دیدار با وزیر نفت ایران و معاون رئیس جمهور نیز در این سفر برنامه ریزی شده است.

به گفته حریری، هیاتی 110 نفره از سرمایه گذاران چینی به منظور شرکت در نشست بررسی فرصت های همکاری فعالان اقتصادی و بازرگانی ایران و چین 11 اسفندماه در تهران حضور خواهند داشت.

وی افزود: بررسی ظرفیت های همکاری دو کشور جهت اخذ پروژه های مشترک در کشورهای ثالث و بررسی سرمایه گذاری چین در ایران با هدف تولید و صادرات به کشورهای منطقه از جمله مسائلی است که در این نشست بررسی می شود.

حریری تصریح کرد: در این نشست فرصتی فراهم خواهد شد تا فعالان اقتصادی ایران به صورت رو در رو با سرمایه گذاران چینی به مذاکره پرداخته و وارد سرمایه گذاری مشترک شوند.