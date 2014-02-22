مشکلات اشتغال با گسترش مراکز فنی و حرفه ای به حداقل می رسند

محمد ابراهیم محبی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: متاسفانه اشتغال یکی از مشکلات امروز کشور است و شاهد حجم بالایی از افراد بیکار در جامعه هستیم که این مسئله در برخی استان ها نمود بیشتری دارد.

وی افزود: یکی از استان هایی که به شدت از مسئله بیکاری رنج می برد، کرمانشاه است و این استان درصد بالایی از بیکاران کشور را به خود اختصاص داده و باید در این خصوص چاره اندیشی شود.

محبی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از مشکلات این بخش وجود افراد تحصیلکرده بیکار است که به خاطر سوادی که کسب کرده اند حاضر به انجام هرکاری نیستند و همین به مشکلات اشتغال دامن زده است.

وی تاکید کرد: این وظیفه مسئولین است که مشاغلی در خور شان و شخصیت جوانان ایران که اصلی ترین سرمایه های آن است ایجاد کند تا همه افراد اعم از تحصیلکرده و غیر آن بتوانند با حفظ شان و شخصیت خود مشغول به کار و سازندگی شوند.

این نماینده مجلس افزود: در این میان سازمان فنی و حرفه ای می تواند نقش بسیار مهمی در کاهش مشکلات اشتغال و همچنین فراهم کردن شغلی در خور شان و منزلت جوانان ایفا کند.

محبی یادآور شد: سازمان فنی و حرفه ای می تواند با تربیت نیروهای کاری توانمند و تحصیلکرده زمینه پیشرفت هرچه بیشتر کشور را فراهم و از مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد، بکاهد.

وی همچنین خواستار توجه بیش از پیش مسئولین سازمان فنی و حرفه ای کشور به استان کرمانشاه شد و افزود: امیدوارم سفر رئیس کل این سازمان به کرمانشاه مباحث مربوط به آموزش های فنی و حرفه ای و افزایش آن ها مورد توجه و تاکید قرار گرفته باشد.

محبی در پایان از آمادگی مسئولین کرمانشاه و نمایندگان استان برای هرگونه همکاری با سازمان فنی و حرفه ای خبر داد.