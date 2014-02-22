سولن بهشت هیرکان گرگان از صدر جدول جدا شد

به گزارش خبرنگار مهر، در حساس ترین بازی نیم فصل دوم لیگ دسته یک بسکتبال تیم های اول و دوم جدول رده بندی در آبادان به مصاف هم رفتند که در پایان تیم پالایش نفت آبادان با نتیجه نزدیک 78 بر 76 برابر سولن بهشت هیرکان گرگان به برتری رسید، این نتیجه در حالی رقم خورد که نیمه نخست بازی با نتیجه 43 بر 36 به سود شاگردان ایزدپناه به پایان رسیده بود.

گرگانی ها برای نخستین بار در این فصل از صدر جدول جدا شدند و جای خود را به نماینده آبادان دادند، در بازی رفت دو تیم نیز نتیجه ای نزدیک رقم خورده بود؛ سولن در مسابقه ای که 22 آذر در گرگان برگزار شده بود با اختلاف یک گل و نتیجه 69 بر 68 حریفش را شکست داده بود و این بار برعکس این اتفاق رخ داد.

البته مسئولان تیم سولن نسبت به قضاوت داوران این مسابقه معترض بودند و ناداوری را دلیل اصلی شکست در بازی امروز عنوان کردند. ضمن اینکه چند تن از بازیکنان سولن از جمله "نیما بخشی" به دلیل آسیب دیدگی نتوانستند برابر حریف جنوبی به میدان بروند.

در پایان هفته نوزدهم تیم های پالایش نفت آبادان و سولن بهشت هیرکان گرگان هر کدام با 36 امتیاز و بر حسب نتیجه بهتر در بازی رودررو در مکان های اول و دوم جدول جای گرفتند و اختلاف امتیاز نسبتا زیادی با تیم های دیگر ایجاد کرده اند.

نماینده بسکتبال گرگان در هفته بیستم لیگ دسته یک، روز جمعه 9 اسفند برابر شهرداری تبریز رده سومی آخرین میزبانی خود در بازی های دور مقدماتی را انجام خواهد داد.