لباس پرستاران کشور درجه بندی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد میرزابیگی در پاسخ به سئوالات پرستاران گفت: تلاش می کنم 8 ماموریت محوله از طرف وزیر بهداشت را که در حکم انتصاب آمده است به نحو احسن پیگیری و به انجام رسانم .

وی افزود: در این راستا نیز با نشست های مداوم و منظمی که با گروههای مختلف پرستاری (مدیران پرستاری، مدیران دانشکده های پرستاری،هیئت مدیره های نظام پرستاری، انجمن های پرستاری و سایر گروههای پرستاری از تأمین اجتماعی، نیروهای مسلح و...) خواهیم داشت، مسائل و برنامه های پرستاری را دنبال می کنیم.

معاون پرستاری وزارت بهداشت، از تشکیل قطبهای چندگانه پرستاری در کشور خبر داد و گفت: این قطبها وظیفه هماهنگی بین گروههای مختلف پرستاری در کشور را برعهده خواهند داشت.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری افزود: امید است در آینده بتوانیم بخش های بیمارستانی و انجام خدمات پرستاری را به دو بخش جنرال و تخصصی تقسیم بندی کنیم تا در بخشهای تخصصی از نیروهای پرستاری ارشد و دکتری و در بخشهای جنرال از نیروهای کارشناس و سطوح پائین تر استفاده شود.

وی در خصوص آینده لباس پرستاری گفت: تعیین تکلیف لباس پرستاری را بر اساس 3 شاخصه و آیتم شامل سابقه، تخصص و نوع بخش، مشخص کرده و مطابق با آن لباس و یونیفرم پرستاری تعیین می شود.

میرزابیگی افزود: حدود 100 خدمت مشترک وجود دارد که توسط پزشک، پرستار و ماما و... انجام می شود اما مهر پزشکی می خورد لذا در تلاش هستیم تا قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری هر چه زودتر اجرایی شود. البته برای اجرای این مصوبه مجلس، هنوز چند مانع وجود دارد که در صدد رفع آنها هستیم.