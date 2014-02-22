کره شمالی گزارش سازمان ملل را ساختگی و مغرضانه خواند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، سخنگوی وزارت خارجه کره شمالی گزارش سازمان ملل درباره موارد نقض حقوق بشر را ساختگی، مغرضانه، دروغ محض و با انگیزه سیاسی خواند.



در گزارش سازمان ملل که دوشنبه گذشته منتشر شده به مواردی همچون قتل، شکنجه، آزار جنسی، بازداشت، و اعدام زندانیان اشاره شده است.



این در حالیست که وزارت خارجه کره شمالی ضمن محکوم کردن این گزارش، انتشار آن را در نتیجه فشارهای آمریکا و همپیمانان آن خواند.



سخنگوی وزارت خارجه کره شمالی همچنین آمریکا را ناقض اصلی حقوق بشر خواند که مردم بیگناه را به قتل رسانده و به جاسوسی از شهروندان دیگر کشورها پرداخته و دولتمردان آمریکایی باید برای پاسخ به جنایات خود در یک دادگاه بین المللی حقوق بشر حاضر شوند.