کره شمالی گزارش سازمان ملل را ساختگی و مغرضانه خواند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، سخنگوی وزارت خارجه کره شمالی گزارش سازمان ملل درباره موارد نقض حقوق بشر را ساختگی، مغرضانه، دروغ محض و با انگیزه سیاسی خواند.
در گزارش سازمان ملل که دوشنبه گذشته منتشر شده به مواردی همچون قتل، شکنجه، آزار جنسی، بازداشت، و اعدام زندانیان اشاره شده است.
این در حالیست که وزارت خارجه کره شمالی ضمن محکوم کردن این گزارش، انتشار آن را در نتیجه فشارهای آمریکا و همپیمانان آن خواند.
سخنگوی وزارت خارجه کره شمالی همچنین آمریکا را ناقض اصلی حقوق بشر خواند که مردم بیگناه را به قتل رسانده و به جاسوسی از شهروندان دیگر کشورها پرداخته و دولتمردان آمریکایی باید برای پاسخ به جنایات خود در یک دادگاه بین المللی حقوق بشر حاضر شوند.
سخنگوی وزارت خارجه کره شمالی ضمن محکوم کردن گزارش سازمان ملل درباره موارد نقض حقوق بشر، آن را ساختگی، مغرضانه و با انگیزه سیاسی خواند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، سخنگوی وزارت خارجه کره شمالی گزارش سازمان ملل درباره موارد نقض حقوق بشر را ساختگی، مغرضانه، دروغ محض و با انگیزه سیاسی خواند.
نظر شما