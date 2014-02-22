مهندسی مجدد آموزش پزشکی دغدغه امروز وزیر/ انتقاد از کاهش اختیارات دانشگاهها

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید حسن هاشمی در هفتاد و ششمین اجلاس روسای دانشگاههای علوم پزشکی که با حضور رئیس جمهور برگزار شد، افزود: 30 سال از دوران نظام سلامت پس از انقلاب اسلامی گذشته است و ما همچنان مثل گذشته دانشجو، محکم، استوار، قاطع و امیدوار هستیم و همچنان در جبهه مبارزه قرار داریم.

وی یادآور شد: دغدغه امروز من مهندسی مجدد بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و باور داریم که این دغدغه از جنس همان دوران دفاع مقدس است.

وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: برای ساماندهی نظام سلامت امروز باید برنامه تدبیر داشت و جهادی عمل کرد.

وی افزود: کسانی که روسای دانشگاههای علوم پزشکی هستند توسط رئیس جمهور در شورای عالی انقلاب فرهنگی منصوب شده اند و آماده هر نوع فداکاری برای این تغییرات هستند.

هاشمی با اشاره به اینکه رئیس جمهور از تمامی خدمات و برنامه ریزی های حوزه سلامت و همچنین مشکلات آن مطلع است، یادآور شد: ما علی رغم همه این کاستی ها مصمم به بهسازی روش های ارائه خدمات به مردم، افزایش رضایتمندی، اصلاح مدیریت و افزایش بهره وری در مراکز هستیم.

وزیر بهداشت ایجاد فضای مناسب به همراه روحیه نقدپذیری در دانشگاههای علوم پزشکی را از مهمترین تلاش های خود در این حوزه برشمرد.

در ادامه دکتر علی جعفریان -رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان نماینده روسای دانشگاهها در سخنانی با اشاره به موضوع بیمه ها و عدم تناسب تعرفه ها با ارائه خدمات در مراکز دولتی اظهار داشت: تفاوت تعرفه در بخش دولتی و خصوصی مشکلات زیادی را ایجاد می کند که یکی از آنها ایجاد مسئله در اخلاق و رفتار حرفه ای پزشکان است.

وی افزود: توسعه بی رویه دانشگاههای علوم پزشکی و اینکه همه جای کشور فارغ التحصیل داریم اما همچنان در خدمات مشکل داریم نشان از آسیب های این حوزه است. از سوی دیگر بیمه ها حتی نتوانستند مطالبات دانشگاههای علوم پزشکی را به موقع پرداخت کنند.

جعفریان چالش افزایش ظرفیت های پذیرش در گروه علوم پزشکی را مهمترین چالش امروز دانشگاهها دانست و افزود: افزایش این فارغ التحصیلان بدون زیرساخت و وجود بازار کار برای آنها اشکالاتی را به وجود می آورد که به ضعف اخلاق و رفتار حرفه ای آنها می انجامد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران خطاب به رئیس جمهور گفت: شما به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی در جریان هستید که در سالهای اخیر اختیارات دانشگاهها در جذب هیات علمی و آیین نامه ارتقا کاهش یافت و همین مسئله باعث مشکلاتی برای دانشگاهها شده است.

جعفریان اضافه کرد: ما وظیفه داریم اخلاق حرفه ای گروه علوم پزشکی را توسعه بدهیم و برای این کار نیاز به برنامه ریزی مستمر داریم.

وی حضور رئیس جمهور در مجامع دانشگاهی را از فرصت های دانشگاهیان برشمرد و خاطرنشان کرد: اهمیتی که شما و وزیر بهداشت به این حوزه می دهید از فرصت های ماست و روسای دانشگاهها فارغ از زد و بندهای سیاسی هستند و برای کار کردن آماده اند.

جعفریان با انتقاد از فضای منفی رسانه ای نسبت به پزشکان اظهار داشت: اینکه می گویند متوسط درآمد ماهانه یک پزشک 30 میلیون تومان است از کجا آمده، ما بررسی کردیم متوسط کارانه پزشکان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی تهران 3.5 میلیون تومان است. همین بخش هم به موقع پرداخت نمی شود.

وی مسائل رفاهی دانشجویان را از مهمترین موضوعات حوزه علوم پزشکی برشمرد و گفت: وزارت بهداشت همان قدر که پاسخگوست باید منابع هم در اختیار داشته باشد تا بتواند به درستی پاسخگویی کند.