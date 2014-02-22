توسعه علمی صنایع نیازمند توسعه دانشگاهها در استان هرمزگان است

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نوحه گر با اشاره به برگزاری سمپوزیوم فولاد در 6-7 اسفند ماه گفت: برگزاری سمپوزیوم ها و کنفرانسهای علمی با حضور و مشارکت دانشگاهها و پارکهای علم و فناوری می تواند کمک موثری جهت شناخت چالشها و کمبود ها در تمامی حوزه ها داشته باشد.

نوحه گر افزود: بی شک برگزاری سمپوزیوم فولاد می تواند به شناخت ، مطالعه ،برنامه ریزی و مدیریت بهتر در حوزه صنعت و دانشگاه کمک نماید. مخصوصا اینکه استان هرمزگان به خاطر قرار گیری در مسیر کوریدور شمال جنوب می تواند نقش موثری در تولید و صادرات این محصولات استراتژیک داشته باشد. اگر این سمپوزیوم ها بتوانند رشد توام با کیفیت را شتاب بیشتری بخشد قطعا مفید و موثر خواهد بود.

رئیس دانشگاه هرمزگان با بیان اینکه هدف از تاسیس دانشگاه در وهله اول کمک به توسعه و رونق هر منطقه است، گفت: اگر هدف از تاسیس دانشگاه هرمزگان این موضوع است که هست ،مهمترین مولفه آن در استان هرمزگان کمک به توسعه منابع انسانی در استان است.

دکتر احمد نوحه گر افزود: استان هرمزگان یک استان صنعتی است و به تبع آن برای توسعه علمی صنایع ،توسعه دانشگاهها نیاز است که در این راستا رشته هایی مانند مکانیک ، برق ، صنایع و... در دانشگاه هرمزگان از رونق بالایی برخوردار است . بطوریکه در حال حاضر اغلب نیروهای مورد نیاز صنایع انرژی بر مانند آلومینیوم ،فولاد،نفت و گاز ، پتروشیمی و... از طریق دانشگاه هرمزگان تامین و در اختیار صنایع ذکر شده قرار می گیرد.

وی در ادامه با اشاره به پتانسیل های استان هرمزگان ابراز داشت: می دانیم استان هرمزگان یکی از مستعد ترین استانهای کشور به لحاظ پتانسیل بالا و برخورداری از موهبت های طبیعی ، خدادادی و زیر ساختهای صنعتی است و از جنبه های مختلف شایان توجهی برخوردار است که هر کدام از این جنبه ها نیاز به تقویت زیر ساختی آن دارد.

دکتر نوحه گر ادامه داد: هرمزگان دارای بیشترین خط ساحلی در بین استانهای ساحلی کشور و با دارا بودن 14 جزیره ، پتانسیل هایی بسیار خوبی دربحث شیلات نفت وگاز در بستر دریا، جریان های دریایی و اقلیمی دارد که این استان را از استانهای هم جوار و سایر استانها متمایز می نماید. اگر بخواهیم پتانسیل ذکر شده در حوزه دریا را تبدیل به بالقوه از طریق تولید علم و تبدیل آن به فناوری انجام گیرد بایستی رشته های مربوط به دریا در دانشگاه توسعه پیدا کند. این مهم به یار ی خدا انجام شده است.

وی ادامه داد: رشته های مربوط به دریا توسعه قابل توجهی پیدا کرده و در حال حاضر شاید بیش از یک چهارم رشته های دانشگاه در مقطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری در حوزه ساحل و دریا است. در این حوزه آزمایشگاههای خوب و مجهز نیز در دانشگاه راه اندازی شده و دانش آموختگان توانمندی به جامعه عرضه شده است که هر کدام می توانند در زمینه تولید علم و فناوری در حوزه دریا به انجام برسانند. همچنین هرمزگان در زمینه تولید محصولات زراعی جز استانهای پیشرو در کشور است. که در این رابطه در تمامی مقاطع تحصیلی مخصوصا تحصیلات تکمیلی دانشگاه رشد قابل توجهی داشته است.

وی با بیان اینکه استان هرمزگان به دلیل صنعتی بودن و تجاری بودن دارای بالاترین مبادلات بازرگانی از طریق زمینی ،ریلی،هوایی و دریایی به اغلب نقاط دنیا و کشور عزیزمان است گفت: در این زمینه نیز رشته های متعددی راه اندازی شده به طوریکه نیاز های استان در زمینه تجارت و بازرگانی رفع شده است.

رئیس دانشگاه هرمزگان خاطرنشان کرد: دانشگاه هرمزگان برای توسعه در بخش های مختلف استان بایستی نیروی انسانی را تامین و در اختیار مراکز یاد شده قرار دهد که خوشبختانه دانشگاه در زمینه توسعه منابع انسانی گامهای اساسی برداشته است. در حال حاضر برای رفع نیاز های ذکر شده دانشگاه هرمزگان دارای بیش از 70 رشته کارشناسی ارشد و 40 رشته در مقطع دکتری است.