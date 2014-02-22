مانور نظافت و پاکسازی عمومی در خرمشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز با اطلاع رسانی که از روز قبل در شهر خرمشهر از سوی شهرداری انجام شده بود مانور نظافت و پاکسازی عمومی با استقبال خوب مردم همراه شد.

این مانور در ساعت 8 صبح از مرکز شهر در چهار راه شهید مطهری آغاز و در خیابانهای متصل به این چهار راه ادامه یافت.

شهرداری خرمشهر با حضور 150 نفر از پرسنل خود در این مانور شروع به توزیع کیسه های زباله در بین مردم و مسئولین کرده و مردم با تشکیل گروه های چند نفره در خیابانهای متصل به مرکز شهر شروع به پاکسازی و نظافت شهر کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، شهر خرمشهر از شهرهای بندری زیبای جنوب ایران از پاکیزه ترین شهرها به شمار می آید و این به دلیل فرهنگ شهرنشینی و رعایت نظافت در بین مردم این شهر است اما این شهر بزرگ متأسفانه فاقد محلی برای بازیافت زباله در شهر است و زباله های این شهر بزرگ در خارج شهر هنوز به صورت سنتی مدفون و یا سوزانده می شوند که مشکلاتی را برای ساکنان حومه خرمشهر ایجاد کرده است.