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۳ اسفند ۱۳۹۲، ۱۰:۳۴

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مانور نظافت و پاکسازی عمومی در خرمشهر برگزار شد

مانور نظافت و پاکسازی عمومی در خرمشهر برگزار شد

خرمشهر- خبرگزاری مهر: با حضور مردم و مسئولین شهری صبح امروز مانور نظافت و پاکسازی عمومی شهر در خرمشهر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز با اطلاع رسانی که از روز قبل در شهر خرمشهر از سوی شهرداری انجام شده بود مانور نظافت و پاکسازی عمومی با استقبال خوب مردم همراه شد.
 
این مانور در ساعت 8 صبح از مرکز شهر در چهار راه شهید مطهری آغاز و در خیابانهای متصل به این چهار راه ادامه یافت.
 
شهرداری خرمشهر با حضور 150 نفر از پرسنل خود در این مانور شروع به توزیع کیسه های زباله در بین مردم و مسئولین کرده و مردم با تشکیل گروه های چند نفره در خیابانهای متصل به مرکز شهر شروع به پاکسازی و نظافت شهر کردند.
 
به گزارش خبرنگار مهر، شهر خرمشهر از شهرهای بندری زیبای جنوب ایران از پاکیزه ترین شهرها به شمار می آید و این به دلیل فرهنگ شهرنشینی و رعایت نظافت در بین مردم این شهر است اما این شهر بزرگ متأسفانه فاقد محلی برای بازیافت زباله در شهر است و زباله های این شهر بزرگ در خارج شهر هنوز به صورت سنتی مدفون و یا سوزانده می شوند که مشکلاتی را برای ساکنان حومه خرمشهر ایجاد کرده است.
کد مطلب 2241120

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