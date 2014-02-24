به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، وی با اعلام این که این کتابفروشی ها دارایی اندکی به نازکی یک ورق کاغذ دارند، گفت این کتابفروشی ها توان مقابله با آمازون و تسلط آن بر بازار کتاب را ندارند.

این نویسنده پرفروش که برنامه کمک به کتابفروشی ها را با اهدای یک میلیون دلار به آنها شروع کرده معتقد است آنها با این پول می توانند برنامه ریزی های جدیدی برای پیشبرد کارشان انجام بدهند.

در دور اول این برنامه بیش از 50 کتابفروشی در سراسر آمریکا از کمک مالی پترسون بهره مند می شوند و این کمک از همین هفته به آنها پرداخت می شود.

پترسون در این باره گفت: من فقط می خواهم با این کار به مردم اطلاع بدهم که اینجا دارد چه اتقافی می افتد. آنها باید بدانند با رواج کتاب الکترونیک چه اتفاقی می افتد و باید بدانیم این کتاب ها یک موقعیت بزرگ هستند یا یک دردسر بزرگ.

وی افزود: کتابفروشی های ما در آمریکا در خطر هستند. نشر و ناشران نیز می دانیم در خطر هستند. و اگر بخواهیم اندکی به آینده بیشتر توجه کنیم می بینم ادبیات آمریکا نیز در معرض خطر قرار دارد.

وضعیت کتابفروشان مستقل آمریکا دوگانه است و در حالی که برخی از آنها از حذف شماری از کتابفروشی های زنجیره ای «بوردرز» و «بارنز اند نوبل» که در سال 2011 حذف شدند، سود برده اند، برخی نیز به دلیل رواج کتاب الکترونیک موقعیت دشواری دارند.

جیمز پترسون آمریکایی در فهرست پردرآمدترین نویسندگان سال، با درآمد 91 میلیون دلار دومین نویسنده پردرآمد سال 2012 بود.