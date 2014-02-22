تدوام زمین لرزه ها در کرمان/زمین لرزه 3.3 ریشتری گلباف را تکان داد

به گزارش خبرنگار مهر، زمین لرزه ای با شدت 3.3 ریشتر راس ساعت دو و 27 دقیقه بامداد شنبه گلباف را تکان داد.

بنا به اعلام موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران این زمین لرزه در مشخصات ۵۷.۶۴ طول جغرافیایی و ۲۹.۹۳ عرض جغرافایی رخ داد.

همچنین عمق این زمین لرزه در 17 کیلومتری از سطح زمین ثبت شده است.

این در حالی است که روز گذشته سه زمین لرزه 3.1، 3.2 و 3.3 ریشتری دیگر نیز گلباف را تکان داد که هیچ کدام از این زمین لرزه ها خساراتی نداشت.

استان کرمان دارای 18 گسل فعال شناخته شده است که گسل گلباف با طول حدود 100 كيلومتر و روند شمال غربي، جنوب شرقي از جنوب غرب دشت بم تا غرب شهداد ادامه داشته و از فعال ترین و زلزله خیزترین گسل های استان کرمان است.





