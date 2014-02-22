کاراته کاهای کرمانشاهی موفق به کسب دو مدال در مسابقات باشگاه های آسیا شدند

ناصر محمد صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مسابقات کاراته جام باشگاه های آسیا از روز پنجشنبه گذشته (اول اسفند) به میزبانی کویت آغاز شد که طی آن سامان حیدری و سعید احمدی دو کاراته کا کرمانشاهی موفق به کسب دو مدال نقره و برنز شدند.

وی افزود: سامان حیدری کاراته کا وزن به اضافه 84 کیلوگرم پس از شکست تمامی رقبایش موفق شد به فینال این وزن صعود کند اما در این مرحله نتوانست از پس هموطنش برآمده و به مدال نقره بسنده کرد.

محمدصالحی خاطرنشان کرد: حیدری در دیدار فینال برابر سجاد گنج زاده قرار گرفت اما با نتیجه "8 بر 3 " مغلوب شد و در جایگاه دوم ایستاد.

رئیس هیات کاراته کرمانشاه یادآور شد: سعید احمدی دیگر کاراته کا کرمانشاهی است که توانست مدال برنز وزن 67- کیلوگرم را از آن خود کند.

محمدصالحی افزود: میلاد یاری دیگر کاراته کا کرمانشاهی حاضر در این مسابقات بود که از دست یابی به مدال باز ماند.

رقابت های باشگاه های آسیا از روز پنجشنبه با حضور نمایندگان هشت کشور آسیایی در کویت آغاز و امروز (شنبه) با برگزاری مسابقات کومیته تیمی زنان و مردان به پایان می رسد.