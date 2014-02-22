پیچیده شدن مذاکرات اسلام آباد و طالبان/ اهمیت برنامه هسته‌ ای در طرحهای نظامی پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیشن، "شهیدالله شهید" سخنگوی گروه تحریک طالبان اعلام کرد: دولت پاکستان به جای اعلام آتش بس، جنگ را آغاز کرده است.



سخنگوی گروه تحریک طالبان با تاکید بر لزوم توقف عملیات پاکسازی دولت پاکستان علیه شبه نظامیان اعلام کرد اسلام آباد با وجود آنکه جنگ را آغاز کرده خواهان پذیرش قانون اساسی پاکستان از طریق مذاکره شده است.



این درحالیست که نثار علی خان وزیر کشور پاکستان در گفتگو با خبرنگاران در اسلام آباد به اظهارات نواز شریف نخست وزیر و سران ارتش پاکستان در این باره پرداخت که ادامه روند صلح با طالبان با توجه به اقدامات اخیر شبه نظامیان میسر نیست.



نثار علی خان با اشاره به اعطای اختیار تام دولت به ارتش و نیروهای امنیتی برای انجام عملیات علیه طالبان تاکید کرد که مذاکره و جنگ به طور همزمان میسر نیست.



شینهوا نیز گزارش داد همانطور که دولت پاکستان خواستار تعلیق مذاکرات صلح با طالبان تا زمان توقف حملات طالبان شده است، شبه نظامیان هم اکنون از دولت خواسته اند تا در ابتدا اعلام آتش بس کند.



این رسانه چینی در ادامه می نویسد: درخواست طالبان باعث پیچیده تر شدن روند مذاکرات می شود زیرا شبه نظامیان اعلام کردند که تنها در صورت اعلام آتش بس دولت، طالبان بر سر میز مذاکرات حاضر می شوند.



روند مذاکرات دولت پاکستان و طالبان پس از آن پیچیده شد که جنگنده های پاکستانی پنجشنبه گذشته مواضع طالبان در وزیرستانش شمالی را مورد هدف قرار داده و در این بین دست کم 40 نفر از جمله چندین فرد خارجی کشته شدند.



خبر دیگر اینکه ژنرال راحیل شریف رئیس ستاد ارتش پاکستان در سخنانی در مقر فرماندهی نیروهای استراتژیک ارتش در روالپندی با تاکید بر اهمیت برنامه هسته‌ ای این موضوع را یکی از مهمترین مباحث در طرح‌ های نظامی کشورش عنوان کرد.